Očkovací místa v kraji už omezují provoz, zájem nemají ani uprchlíci

Další místa, kde se zájemci mohou nechat očkovat Sokolov

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Komenského 77. V provozu je v úterý a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin pouze pro registrované.

Moje Ambulance, Chebská 355/49, Karlovy Vary. V provozu je ve středu a v pátek od 14 do 18 hodin.

Nemocnice Ostrov (budova B). V provozu je ve čtvrtek od 8 do 13 hodin.

pro dospělé u Pavla Štála v Májové ulici, pro děti u Miroslava Rákose na Divadelním náměstí, pro registrované zájemce o posilovací třetí dávku v urologické ambulanci Miloše Starého v poliklinice Flora II