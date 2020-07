Pořád slyším, jak houkaly sirény, říká muž, který pomáhal při srážce vlaků

„Pořád si pamatuji, jak houkaly sirény a okolo domu jezdili k nádraží hasiči a sanitky,“ zavzpomínal na osudné datum Jan Janda z Perninku. Bydlí v ulici, kterou záchranáři projížděli. Šel se proto podívat, co se děje. „Když jsem viděl místo nehody, tak jsem automaticky začal pomáhat. Když jsem přišel, dostal jsem hned nosítka do ruky a pomáhal jsem odnést na nádraží do Perninku těžce zraněného cestujícího. Byl to Němec, byl vážně zraněný, navíc mu byla zima. Zastavoval jsem mu krvácení na hlavě, pokusil jsem se ho zahřát,“ popisoval svou tehdejší činnost.

Tím to ale pro něj neskončilo, pomáhal s transportem zraněných. „Nehoda se stala okolo třetí hodiny odpoledne, skončil jsem někdy v půl sedmé. Připadalo mi ale, že jsem tam byl maximálně hodinu,“ dodal Jan Janda.



I další z oceněných dobrovolníků z řad veřejnosti se šel na místo podívat vlastně jen ze zvědavosti. „Bydlím v paneláku a tu ránu, když se vlaky srazily, bylo slyšet po celém Perninku,“ řekl Roman Rödl. „Za chvilku začala houkat siréna, tak jsem se šel podívat. Už zdálky jsem slyšel křik a pláč dětí. Pomáhal jsem nosit vybavení hasičů,“ poznamenal.

Na místo nehody se sjeli dobrovolní hasiči ze širokého okolí. Nechyběla ani jednotka z Abertam pod vedením Miroslava Rotty. „Věděli jsme, že jedeme k havárii vlaku, do poslední chvíle jsme ale mysleli, že se jedná o cvičení. Až v Perninku jsme zjistili, o co jde. Pro nás to byl asi zatím největší zásah,“ uvedl Rotta.

Hasičům i zachráncům z řad veřejnosti poděkoval za jejich práci nejen hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, ale také generální ředitel Českých drah Václav Nebeský i perninská starostka Jitka Tůmová. „Jsem na vás hrdá, všichni jste nezištně pomáhali,“ řekla starostka při slavnostním ceremoniálu.

„Ukázalo se, že IZS Karlovarského kraje pracuje skvěle. Nesmírně si vážím vaší práce,“ uvedl hejtman Kubis a pokračoval: „Nejdůležitější byla pomoc místních, protože tam byli první. Všichni máte můj obdiv, jdete příkladem ostatním.“

Generální ředitel Českých drah se pak všem za to, co se stalo, omluvil. „Strašně mne mrzí, že k takové nehodě došlo. Za váš zásah a pomoc vám proto velmi děkuji.“ Vyjádřil pak své přání, že příště přijede do regionu při mnohem příjemnější události.