Kraj změnil názor, výuka veřejnosprávní činnosti v Ostrově zůstane

„Když jsme projednali materiál v radě a rozhodli jsme se, že nedoporučíme otevření oborů, začaly se objevovat indicie, že naše informace nejsou správné,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Nechal si proto poslat výsledky přijímacích zkoušek tamních studentů. Z nich bylo zřejmé, že je jejich kvalita standardní, nikoli že nejsou příliš úspěšní, jak zástupci kraje původně naznačovali. Podle hejtmana patří dokonce u přijímaček k těm úspěšnějším.



„Důležité pro mě bylo také to, že pokud by se obor neotevřel, v září by přišli o práci dva až tři učitelé, během čtyř let pak osm učitelů,“ řekl s tím, že tomu chce kraj zabránit.

Informací o konci veřejnosprávní činnosti ve škole navíc nebyl dostatek. „Šlo o to, že pokud by se měla zavřít, měli by o tom být dostatečně informováni rodiče dětí, kteří uvažovali, že je do této školy přihlásí,“ doplnil Petr Kubis.

Ředitel ostrovské průmyslové školy Pavel Žemlička informaci přivítal s tím, že by byl rád, pokud by veřejnosprávní činnost zůstala v nabídce už natrvalo. „Koncepcí naší školy je, abychom sociální klima trochu výhodněji přizpůsobili našim studentům,“ řekl.

Průmyslovka nabízí řadu technických oborů, ve kterých studují převážně chlapci, veřejnosprávní činnost si zase vybírají spíše děvčata. Do Ostrova se obor přesunul z nejdecké střední školy, která se před dvěma lety sloučila s průmyslovkou na základě rozhodnutí krajských zastupitelů.

„Obor rozvíjíme už dva roky. Myslím si, že jsme obnovili pedagogický sbor, zlepšili jsme ho a výrazně se zlepšila i kvalita žáků, kteří k nám přišli. Proto se domnívám, že má u nás veřejnosprávní činnost své místo,“ zdůvodnil Pavel Žemlička.

Proti neotevření oboru se v Ostrově postavili lidé prostřednictvím petice. Vyjmenovali sedm důvodů, proč je tam potřebný. „Konečný stav podpisů je 1914,“ informoval člen petičního výboru a učitel Vlastimil Sachl.

S peticí to nesouvisí, říká hejtman

Hejtman však řekl, že změna postoje radních s peticí nijak nesouvisí. U sokolovské ISŠTE nadále platí, že obor od září neotevře. „Osobně mám trochu výčitky vůči panu řediteli, který tam všechno odpracoval,“ uvedl Petr Kubis.

Sokolovská škola totiž spolupracovala na zřízení pobočky policejní školy, pomáhá s plánovanou vojenskou školou a chystá se přesouvat živnostenskou školu. Právě policejní školu považují zástupci ministerstva vnitra a kraje za tu, která svým způsobem veřejnoprávní činnost také vyučuje.

Úspěšnost studentů u maturit v domovském Holešově dosahuje podle hejtmana 98 procent. „To je samozřejmě unikát,“ doplnil. Ředitel ISŠTE Pavel Janus k neotevření oboru na sokolovské integrované škole řekl, že bude respektovat rozhodnutí zřizovatele.