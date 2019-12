Kynšperský kostel zdobí unikátní oblékaný betlém, skauti u něj drží stráž

„Není to žádná legrace. Vždyť jednotlivé díly kulis jsou těžké přes dvacet kilogramů. Ale hlavně jsou neforemné,“ popisuje vedoucí kynšperských skautů Láďa Soukup s tím, že nejprve se musí postavit konstrukce, schůdky pokrýt kobercem a pak je nutné vše sestavit k sobě a zajistit.

Skauti se shodují, že upevnění nejvyšší hvězdy a nápisu Gloria in excelsis Deo je téměř horolezecký výkon. Jakmile kulisy stojí, přijde čas do nich umístit figurky. Ty zaujmou na první pohled. Jsou totiž oblečené v šatech z textilu.

Takzvaný oblékaný betlém z Kynšperka nemá v zemi obdoby. Je natolik vzácný, že jej v létě 2002 ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. Figurky poté prošly náročným restaurátorským procesem. Restaurátor Václav Stádník, který figurkám vracel původní podobu, podle rozdílů v řezbářské práci usoudil, že betlém postupně tvořilo až šest různých autorů. Některé z figurek jsou vytvořené spíše jako loutky, jiné připomínají figuríny. V betlému se také sešlo několik černochů.



Z dostupných pramenů vyplývá, že Kynšperský betlém vznikal pravděpodobně od roku 1680 do roku 1955. Obsahuje 70 unikátních figurek vyřezaných ze dřeva a oděných do látkových šatů. Výška postav se pohybuje v rozmezí od 20 do 60 centimetrů.

Jádro chrámového betléma tvoří asi 27 postav, z nichž je přibližně třetina ztvárněna na vyšší umělecké úrovni. Detaily mají pečlivě vyřezané, několik postav má dokonce příčesek z pravých vlasů. Část figurek má i kožené botky. Ovečky, koza a další zvířata autoři vytvořili po roce 1859. Starší domky byly zhotoveny po roce 1900. Ty novější pochází z dílny Karla Štingla z Kynšperka. Vyřezal je a zakomponoval do celku v letech 1955 - 1956.

Na současném vzhledu betléma mají vedle restaurátorů zásluhu i kynšperští skauti. Ti před časem věnovali hodně času a energie tomu, aby kulisy z padesátých let minulého století opravili a navrátili jim původní krásu.

„Vlastní kulisy na rozdíl od figurek památkou nejsou. Proto jsme se mohli pustit do jejich opravy. Povrch jsme důkladně vyčistili od nánosů špíny a prachu. Objevily se jasné a syté barvy skal a vegetace. Díry jsme nahradili záplatami a novým kašírováním, zábradlíčka jsme vyspravili a natřeli původní barvou, stejně tak hradby, střechy, brány i interiér stájí. Na závěr jsme dílo zafixovali ochranným nátěrem,“ vypočítává Láďa Soukup a dodává, že vzhledem k tomu, jak je betlém vzácný, jej skauti nenechají bez dozoru. Po dobu, co je v kostele vystavený, u něj drží stráž.

V jesličkách zatím chybí Jezulátko. To se zde objeví v souladu s tradicemi až na Štědrý den. „Lidé si do kostela také budou moci přijít pro betlémské světlo. Do Kynšperka jej přivezeme 23. prosince, připálit si vlastní svíčku bude možné od 15 do 16 hodin,“ doplňuje Soukup.