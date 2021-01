Řidiči už jezdí po novém obchvatu, z Mariánských Lázní odvede kamiony

Kraj si od obchvatu slibuje zejména pokles tranzitní kamionové dopravy v Mariánských Lázních.



„Dokončení stavby obchvatu přinese obrovskou úlevu pro provoz v Mariánských Lázních, které zatěžovala tranzitní doprava. Ve městě i jeho okolí se bude jezdit mnohem bezpečněji a plynuleji,“ uvedl Jan Bureš, první náměstek hejtmana kraje.

„Počkám si, jak se to bude chovat v reálu. Nejsem totiž přesvědčený, že by zrovna touto trasou jezdilo tolik kamionů, aby měly takový vliv na dopravu v Mariánských Lázních. Ale třeba to vliv mít bude a bude to jedině dobře. V tuto chvíli nejsem schopný přínos nové komunikace objektivně zhodnotit,“ konstatoval mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.



Stavbu řídila Krajská správa a údržba silnic, která se musela mimo jiné vypořádat s potřebnými zábory soukromých pozemků - a následně celý postup zkomplikovaly církevní restituce. Harmonogram stavebních prací navíc bylo nutné sladit se stavbou obchvatu obcí Trstěnice a Drmoul, jejž zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic v tomto roce a na který je obchvat Mariánských Lázní u Drmoulu napojen.

Stavbaři ovšem čelili potížím, které nikdo očekávat nemohl. Předloni totiž na staveništi havaroval nákladní vlak. „Následně bylo třeba provést odklízecí a zabezpečovací práce, poškozeny byly už zhotovené konstrukce,“ popsal náměstek Bureš.

Stavbu realizovalo sdružení firem v čele se společností Silnice Topolany a.s. a společníkem Petrom stavby, a.s., a to od poloviny května 2018 do 22. prosince 2020.



„Obchvat se povedlo zprovoznit 32 měsíců od zahájení prací a otevřít jej pro běžnou dopravu. S úplným dokončením a předáním stavby včetně úprav zeleně v okolí počítáme v srpnu příštího roku,“ dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.

Účet zaplatí peníze z fondů, stát, ale i bankovní úvěr

Celkové stavební náklady projektu činí přibližně 266,7 milionu korun, z toho je předpokládaná výše dotace z IROP asi 135,5 milionu korun, příspěvek ze státního rozpočtu činí cca 8 milionů korun. Zbývající náklady ve výši 123,2 milionu korun budou kryty schváleným úvěrem a následně hrazeny z rozpočtu Karlovarského kraje.

Obchvat začíná v místě stávající křižovatky se silnicí III/2114 u Mariánských Lázní. Dále trasa překračuje údolí Kosového potoka a podchází stávající železniční trať ve směru Plzeň – Cheb. Následně silnice pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných pozemcích až ke křižovatce Drmoul, kde se napojuje na novou trasu silnice I/21.

Obchvat tvoří 21 samostatných stavebních objektů. Zajímavostí je 142 metrů dlouhá mostní estakáda přes biokoridor Kosího potoka, na kterou navazuje podjezd pod železniční tratí.