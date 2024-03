Pětatřicet let v trafice. Z dětí, co sem chodily, jsou už rodiče, říká majitel

„Trafiku jsme začali provozovat na konci roku 1989. Tehdy jsem myslel, že to bude krátkodobější záležitost a práce pro manželku. Postupně jsem se začal obchůdku věnovat také, a letos je to od otevření třicet pět let. Uteklo to rychle,“ zavzpomínal majitel trafiky na Čankovské. Trafika začínala nejprve v klasickém plechovém stánku, ale během let se postupně rozrůstala.

Obchůdek podrželi i věrní zákazníci

Nyní už připomíná spíše domek. „Objekt je mnohem prostornější a našlo zde místo i psí kadeřnictví. V podstatě jsme v Karlových Varech jediná trafika s prodejem přes okénko. Minimálně si žádnou další nevybavuji,“ uvedl Karel Rouča. Během let zažil i okamžiky, kdy nevěděl, jestli bude provoz obchůdku pokračovat.

Karel Rouča Absolutní vítěz v soutěži Trafika roku 2014 v kategorii prodej přes okénko. Celostátní soutěž pořádala První novinová společnost.

„Zhruba po deseti letech fungování vznikla v sousedství diskontní prodejna. Měl jsem obavy, zda na nás lidé kvůli ní nezanevřou. Naštěstí jsme už jsme měli vytvořený okruh stálých zákazníků a zvládli jsme i tuto konkurenci. Potom nás vystrašil covid. I to jsme překonali. Není to podnikání na zbohatnutí, ale zatím nás věrní zákazníci vždy podrželi,“ řekl trafikant.

Z dětí se stali rodiče a nakupují dál

Podle něj se obchůdek musel přizpůsobovat požadavkům doby. „Přijde mi, že zájem o některé časopisy a celkově tiskoviny obecně docela klesá. Může za to hlavně internet a vysoká cena těchto magazínů. Proto jsme reagovali tím, že si u nás lidé mohou vyzvednou zásilku či dobít kredit telefonu. Zajímáme se, co je nového, abychom drželi krok,“ podotkl Rouča.

„Je mi sedmdesát tři let a zatím mě nenapadlo, že bych nějaký den kromě neděle nechal zavřeno. Hodně pomáhá manželka, a občas někdo další,“ uvedl Rouča.

„S našimi zákazníky jsme společně zestárli. Je hezké, že děti, co si k nám kdysi chodily pro omalovánky a dětské časopisy, už jsou třeba čtyřicátníci a kupují podobné věci se svými potomky,“ dodal Rouča.