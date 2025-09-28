„Pro zákazníky, kteří preferují nákup s obsluhou, jsme zachovali klasickou otevírací dobu. V ostatní době prodejna funguje v bezobslužném režimu. V den, kdy jsme začali, jsem všem řekl, že ode dneška už nikdy nezavřeme,“ řekl se smíchem Daniel Grigar, který za zavedením novinky stojí.
„Proč jsme do toho šli? Bedlivě sledujeme trh, jeho vývoj. A zjišťujeme, že zákazníci čím dál víc preferují flexibilitu a komfort. Z našeho pohledu přináší novinka i určitou konkurenci e-shopům. Zákazník nemusí do výdejního boxu, ale přímo v prodejně si zboží osahá a vybere, co se mu líbí,“ přiblížil Grigar.
Systém funguje jednoduše. Zákazníci se nejprve zaregistrují přes bankovní či jinou identitu a následně si do telefonu stáhnou mobilní aplikaci. Ta vygeneruje QR kód, který poslouží jako klíč při vstupu do prodejny. Tady si každý vybere, co potřebuje, v samoobslužné pokladně zboží naskenuje a zaplatí.
Při odchodu opět použije unikátní QR kód. Ráj mazlíčků myslí však i na zákazníky, kteří moderní technologie příliš nemusejí. Pro ně obchod plánuje vydávat klasické zákaznické karty.
„Ve světě už několik podobných prodejen existuje. Kde to šlo, tam jsme okoukávali, jak systém funguje, zjišťovali provozní i bezpečnostní kritéria a rizika. Pak jsme projekt přizpůsobili naší prodejně, aby našim zákazníkům co nejvíc vyhovoval,“ podotkl Grigar.
|
Psa si musíme hlavně dobře vybrat, říká znalkyně psího chování
Obavu z nepoctivých nakupujících nemá. „Prodejna je vybavena špičkovou technologií, náš kamerový systém spolupracuje s umělou inteligencí, která dokáže vyhodnocovat rizikové chování. Krádež bych nikomu nedoporučil. Každého, kdo k nám po zavíračce vejde do dveří, je možné lehce identifikovat,“ konstatoval Grigar.
Ten provozuje další dvě kamenné prodejny se stejným sortimentem. Jestli rozšíří bezobslužný systém i do poboček v Karlových Varech a Chebu, to zatím neví. „Projekt chceme pilotovat v naší mateřské prodejně v Chodově, která dostala tu čest být nejmodernějším nákupním nonstop centrem. Až projekt vyzkoušíme a vyhodnotíme, možná budeme pokračovat,“ zamyslel se Grigar.
Podnikat začal už během studia na vysoké škole. Pořádal a stále pořádá trhy, na kterých si lidé mohou pořídit domácího mazlíčka přímo od prověřených chovatelů. V Chodově se trhy konají každý měsíc, šestkrát do roka mají možnost nákupu lidé v Chebu. „Podle mého názoru zvíře do vitríny v obchodě nepatří. To, že mazlíčka předá novému majiteli přímo chovatel, který zvíře vypiplal, považuji za nejlepší způsob prodeje. Proto v našich prodejnách živá zvířata nenajdete,“ dodal Daniel Grigar.