Karlovarská nemocnice má dva nové přístroje na boj s koronavirem

Nemocnice zařízení pořídila z kapitálového vkladu Karlovarského kraje ve zrychleném řízení v rámci nouzového stavu.

“Na karlovarské nemocnici ležel hlavní nápor při pandemii koronaviru. Právě tady se soustředili ti nejtěžší pacienti, kteří vyžadovali intenzivní péči a vyšetřování ve speciálním režimu,” vysvětluje krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš důvod, proč přístroje zamíří právě do tohoto zdravotnického zařízení.

Klíčový je především nově zakoupený mobilní rentgen. Radiodiagnostické snímkování plic je totiž nezbytné pro úspěšný boj právě s koronavirem, který tento orgán napadá. Kvůli riziku šíření infekce a nežádoucí manipulaci s pacienty ovšem snímkování nelze provádět na stacionárních přístrojích.

“Samozřejmě karlovarská nemocnice byla již dvěma mobilním zařízeními vybavena. Ale ty byly využívány v rámci běžného provozu a pokud by některé z nich vyblokovala jen na řešení covidu, mohlo by to mít negativní vliv na chod ostatních oddělení,” vysvětlil Bureš.

Nově pořízený mobilní rentgen proto bude trvale umístěn na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jeden ze starších přístrojů pak umístí přímo na infekční oddělení, které je jediným oddělením svého druhu v Karlovarském kraji a slouží pro potřeby pacientů z celého regionu.

Nemocnici narostly náklady o 24 milionů

„Druhé nově zakoupené zařízení - bodypletismograf - slouží ke stanovení totální plicní kapacity a také zjištění odporu dýchacích cest a určení reziduálního objemu a pro vyhodnocení zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními problémy,“ přiblížil Vladislav Podracký, tiskový mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Zároveň přístroj umí také měřit rychlost výměny plynů, a pomáhá tak k diagnostice plicních onemocnění či vyhodnocení účinnosti léčby. Proti současnému přístroji, který byl v provozu už 18 let, umožní hlavně významný nárůst výkonů vyšetření plicních funkcí.

Podle Jitky Samákové, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice, je pomoc Karlovarského kraje v této době pro nemocnici velmi důležitá. “Epidemie koronaviru totiž pro naši nemocnici znamenala skokový nárůst v oblasti nákladů o více než 24 milionů korun,“ vyčíslila Samáková.