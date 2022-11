V Kyselce už stáčejí nápoje i do plechu. Nová linka stála 200 milionů

„Nová supermoderní výrobní linka obohatila naše portfolio o poslední druh obalů, který nám chyběl. Nyní na trh dodáváme nealkoholické nápoje ve všech druzích nápojových obalů, od sudů po plechovky,“ řekl Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Mattoni 1873.

Firma, v jejímž čele stojí, je podle něj prvním výrobcem v České republice, který pro balení minerálek využívá hliníkové plechovky. „Zároveň tím lépe vyřešíme zásobování českého trhu nápoji portfolia Pepsi, jehož výrobky v plechovkách jsme až dosud museli dovážet ze zahraničí,“ doplnil generální ředitel.

Za novou výrobní linku firma zaplatila více než 200 milionů korun. Projekt se tak stal největší investicí do závodu v Kyselce. Od roku 1991 stála jeho modernizace a vylepšování výrobních kapacit 1,8 miliardy. Za poslední tři roky se investice do závodů skupiny vyšplhaly na více než miliardu.

Prosazují zavedení záloh

Plechovky, do kterých v Kyselce nově stáčejí nápoje, jsou plně recyklovatelné a zároveň obsahují nejméně 70 procent recyklovaného hliníku. Společnost Mattoni dlouhodobě usiluje o cirkularitu nápojových obalů. Stála tak u zrodu iniciativy Zálohujme.cz, která prosazuje zavedení záloh na PET lahve a plechovky v České republice.

Ta by umožnila nastartovat recyklaci hliníku takzvaně z plechovky do plechovky. Takové řešení šetří energii, vodu i emise uhlíku při výrobě z primární suroviny.

„Hliník je, podobně jako PET, výborným materiálem pro balení nápojů. Je ovšem potřeba s ním nakládat cirkulárně. Na to je ale potřeba zajistit efektivní sběr. V současné době se u nás vysbírají jen tři plechovky z deseti,“ popsala stav věci Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme. cz.

Podporu tato iniciativa nachází i na ministerstvu zemědělství. Podle ministra Zdeňka Nekuly se připravuje zákon, který by se zálohováním obalů speciálně zabýval. „Hotový by měl být do roka. Když to jde v zahraničí, nevím, proč by to nemohlo jít u nás,“ konstatoval ministr Nekula, pod jehož rezort spadá i budějovický pivovar Budvar, který se rovněž k iniciativě Zálohujme.cz připojil.

Nová plechovková linka, kterou generální ředitel Alessandro Pasquale přirovnal k Rolls Royce ve svém oboru, stojí na ploše 1300 metrů čtverečních. Každá plechovka absolvuje na lince dráhu dlouhou 210 metrů. Na jednu paletu, kterou vyprodukuje, se vejde 1512 půllitrových plechovek. Dokáže stáčet do 12 variant plechovkových balení.