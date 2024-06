O noci kostelů se v chebské Kláře rozezní klapání bot amerického stepu

Se svými autorskými skladbami se zde také představí hudební skupina West End Band. Mluvené slovo si vzal na starost herec Západočeského divadla v Chebu Jindřich Skopec.

„Ujal jsem se scénického čtení z knížky Daniela Majlinga Ruzká klazika. Ne, není to chyba, ten název je skutečně psaný se dvěma zet,“ vysvětluje herec a dodává, že jde o povídky, jejichž hlavní postavy připomínají hrdiny z knížek Tolstého, Dostojevského či Čechova.

„Je to celé pojaté velmi zábavnou a humornou formou, ale s obrovským respektem k literárním velikánům,“ zdůrazňuje Jindřich Skopec. „Zazní zde vynikající vtipné příběhy, které mohou oslovit i mladou generaci. Těžko hledám slova, abych to celé k něčemu připodobnil… Nejlepší bude, když každý, kdo bude chtít vědět, o co se jedná, přijde v pátek večer do Kláry. Ručím za to, že všechny smysly si zde přijdou na své,“ zve herec na večerní představení.

Na akci se představí s několika vstupy i zmíněná stepařská skupina Martiny Ordošové, která v minulosti tančila v pražské skupině Zig – Zag a už více než 10 let kroužek stepu při Domu dětí Sova vede. „Teď jsem na mateřské, takže se scházíme jedenkrát týdně na tři hodiny. Vždy od začátečníků po pokročilé. Skloubit obojí dohromady je náročné,“ nezastírá Martina Ordošová.

Jako by se ocitla v jiném světě

Život bez hudby a tance si však podle svých slov neumí představit. „Pro mne je to odpočinek, takový trochu útěk od povinností doma. Navíc tanec miluju. Kdybych snad přestala tančit, zpívat nebo hrát na klavír, tak asi umřu,“ směje se a dodává, že hudba a pohyb jsou pro ni jako vzduch, který dýchá.

Na páteční akci se spolu s ní předvede osm tanečníků ve věku od 12 do 30 let. Bude se tančit s hudebním doprovodem i bez něj. Na otázku, zda mívá při vystoupení nervy, odpovídá Martina Ordošová, že nikdy.

„Pravda, malinko se před začátkem bojím. Mám obavy, aby se představení líbilo a abychom všem ukázali, jak moc jsme trénovali. Ale jakmile jsem na parketu a začne hrát hudba, všechno ze mě spadne. Jako by jsem se ocitla v jiném světě, jsem jako v ráji,“ dodává.