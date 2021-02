Karlovarský kraji má nejvíce lidí bez práce, nejhůře je ve Vřesové

Situace je o to horší, že ve Vřesové aktuálně není žádné volné pracovní místo.

„Nálada mezi lidmi je špatná. Je z ní cítit nejistota a nedůvěra. A koronavirus tomu nepřidá,“ popsal situaci ve Vřesové místostarosta obce Milan Kurčík.

Paroplynová elektrárna podle něj dávala v obci práci řadě lidí. „Tuším, že devíti rodinám. A to se ještě držím hodně při zemi,“ řekl místostarosta.

Všichni se po ukončení činnosti elektrárny ocitli takříkajíc na dlažbě. Sice s odstupným, ale bez práce a vidiny dalšího uplatnění. Pomoc, kterou jim dokáže zprostředkovat radnice, nadějné vyhlídky nenabízí.

„Snažíme se využívat veškeré možné programy Úřadu práce. Ať už jde o Outplacement či program 50+. To je ovšem většinou jen krátkodobá pomoc jednoduchého rázu, jako je úklid obce či péče o zeleň. Lidem to sice pomůže a jsou za to vděční, ale z dlouhodobého hlediska je to špatné. Trvalý pracovní úvazek je těžké nahradit,“ uvedl Kurčík.

Radnici navíc tato pomoc přináší i výdaje navíc. „I když dostáváme příspěvky od Úřadu práce, nese to výdaje i pro obec. Například na vybavení lidí či na příspěvek na mzdu,“ vysvětlil místostarosta.

Také v nedalekém Chodově se počet nezaměstnaných zvýšil. Podle dat statistiků činil na konci ledna 7,3 procenta. Podle starosty Patrika Pizingera ovšem není vzestup daný pouze ukončením provozu ve Vřesové. „Roli hraje i lázeňství a služby v Karlových Varech,“ naznačil starosta.

Už v době, kdy Sokolovská uhelná avizovala ukončení provozu paroplynové elektrárny, se v Chodově rozjel projekt, který má zájemcům pomoct při rozjezdu podnikání. Nyní má ovšem vynucenou pauzu.



„Epidemiologická situace nám nedovoluje pořádat akce tváří v tvář. Aktivní kroky se tak dělají jen těžko. S Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje jsme se proto domluvili na tom, že počkáme, až se situace zlepší. Jakmile nám to podmínky dovolí, znovu na to vlítneme,“ přislíbil chodovský starosta.

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji Počet uchazečů o zaměstnání byl na konci ledna v kraji 11 538 .

. Meziročně to znamená nárůst o 82 procent .

. Nejvyšší nezaměstnanost, 18 procent, je ve Vřesové.

Karlovarský kraj je jedním z regionů, kde Úřad práce rozjel zmiňovaný projekt Outplacement ve velkém. Většina lidí, kteří se do něj zatím přihlásili, jsou právě bývalí zaměstnanci Sokolovské uhelné.



„Sokolovská uhelná patří mezi zaměstnavatele, kteří procházejí strukturálními a organizačními změnami, a bohužel své zaměstnance z důvodu nadbytečnosti uvolňuje. Aktivní spoluprací s Úřadem práce se jim povedlo formou konzultací přímo na našich pracovištích předat informace o projektu,“ konstatovala Pavlína Havlanová z personální sekce Sokolovské uhelné.

Projekt se také zaměřuje na nové potenciální zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst. Ty činí maximálně 15 tisíc korun měsíčně po dobu až devíti měsíců. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat.

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci ledna 2021 celkem 11 538 uchazečů o zaměstnání. „Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 6,9 procenta a meziročně dokonce o 82,0 procent,“ konstatovala Jana Špačková z karlovarského pracoviště Českého statistického úřadu.

Míra nezaměstnanosti tak v regionu na konci ledna dosáhla 5,85 procenta, což pasuje kraj na nejhorší místo v celorepublikových tabulkách. Průměrná nezaměstnanost v České republice je 4,27 procenta.

Z jednotlivých okresů Karlovarského kraje vykazoval v lednu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov, nejmenší naopak Cheb. I ten si však meziročně výrazně pohoršil. „Oproti lednu 2020, kdy byl mezi všemi okresy v České republice na 15. příčce, doznal rekordní pokles o 39 příček,“ dodala Jana Špačková.