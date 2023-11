Společenský dům ve Františkových Lázních má pozvednout čínský kapitál

„To znamená, že do 30. ledna otevře kavárnu, do konce března restauraci a kasino od 1. června,“ potvrdil místostarosta Otakar Skala. Ještě před tím musí nový nájemce složit do 5. prosince kauci pět milionů a zaplatit nájemné na pětadvacet let dopředu. „Pokud se tak nestane, smlouva se stane neplatnou a kauce propadá městu,“ podotkl Skala.

„Roční nájemné činí 25 tisíc korun. Tuto spíše symbolickou částku jsme zvolili proto, že nejprve je třeba historický dům zprovoznit a vybavit. Počáteční částku společnost odhaduje na 1,5 milionu euro. Nákladná bude i následná údržba a provoz. Společnost se navíc ve smlouvě zavázala, že bude hradit i opravy nad rámec běžné údržby,“ uvedl Skala.

Výhody pro obyvatele i návštěvníky

Veškeré stavební úpravy musí provozovatel Společenského domu konzultovat nejen se stavebním úřadem, ale i s památkáři. My pak můžeme stav budovy kontrolovat kdykoliv,“ poznamenal Skala. Podle něj město Františkovy Lázně předáním Společenského domu do rukou nájemce ušetří ročně čtyři miliony korun ze svého rozpočtu.

„Tolik nás stála roční údržba prázdné nemovitosti. Bylo třeba ji temperovat, střežit a hasit případné problémy. Naposledy jsme řešili, pokud si vzpomínám, opravu střechy,“ konstatoval Skala. Pronájem Společenského domu a jeho zprovoznění přinese benefity také obyvatelům a návštěvníkům města. A to v podobě znovuotevření kavárny a restaurace.

Majitel společnosti je z Macaa

Reprezentativní Společenský dům už před časem v jednom ze svých sálů kasino hostil. Tehdejší provozovatel ale uvedl, že poté, co v okolí vyrostla další kasina, se mu už provoz nevyplatí. „Tito nájemci však tvrdí, že kasina v okolí nevidí jako problém a že do Františkových Lázní svou klientelu přivedou,“ dodal místostarosta Skala.

Podle výpisu z obchodního rejstříku sídlí firma New Crown Entertainment and Tourism Ltd Company v jednom z řadových rodinných domů ve Františkových Lázních. Jednatelem a jediným členem statutárního orgánu společnosti, která vznikla letos 19. července, je Hans-Joachim Sünder. Jako společník a majitel je v rejstříku veden Kam Lun Leong z čínského Macaa.