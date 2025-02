Muž ohrožoval chlapce na ulici nožem. Ukradl mu mobil, pak chtěl cennosti

Muž potkal šestnáctiletého chlapce, který držel mobilní telefon v ruce, minulý pátek krátce před šestnáctou hodinou.

„Mladistvého chlapce se muž začal ptát, co je to za značku telefonu a zda mu ho ukáže. To chlapec odmítl,“ popsal začátek incidentu policejní mluvčí Jan Bílek.

To se zřejmě pětatřicetiletému muži nelíbilo, vytrhl chlapci mobil z ruky, strčil si ho do kapsy a odcházel pryč. Okradený mladík se za zlodějem vydal a žádal ho, aby mu telefon vrátil.

„Na to obviněný muž zareagoval tím, že se otočil, vyndal nůž a chlapci řekl, že mu telefon vrátí, když mu dá buď peníze nebo řetízek,“ pokračuje Bílek.

Hoch muži řekl, že má v mobilním telefonu platební kartu a že tedy může peníze vybrat z bankomatu. Taková odpověď útočníka uspokojila, schoval nůž a vydali se k bankomatu.

Tam nůž opět vytáhl a držel ho v ruce tak, aby ho viděl pouze chlapec a při tom ho nabádal, aby peníze rychle vybral.

„K bankomatu přišel jiný muž, kterému se chlapec svěřil a obviněný muž z místa odešel, aniž by finanční hotovost získal,“ uzavřel mluvčí.

Policisté následně po muži pátrali a během několik málo minut ho zadrželi. Momentálně se nachází ve vazbě. Karlovarští kriminalisté ho obvinili z loupeže. Hrozí mu až deset let ve vězení.