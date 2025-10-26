Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli tři lidé. V neděli pak na stejné silnici I/13 havarovaly hned tři automobily. Tentokrát bylo místo střetu za obcí Stráž nad Ohří. I v tomto případě došlo ke zranění osob. K oběma nehodám vzlétl vrtulník.
Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře V neděli zde havarovaly hned tři automobily. (26. října 2025) | foto: HZS Karlovarského kraje

„U Stráže nad Ohří zasahují jednotky HZS Karlovarského kraje spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému,“ informoval v neděli krátce po 14. hodině mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.

Doplnil, že zraněné hasiči museli z havarovaných vozů vyprostit. „Provoz na silnici je omezen, dopravu řídí policie,“ dodal Žižka. Příčiny a okolnosti nehody zjišťují policisté.

Rovněž sobotní havárie na frekventované komunikaci zaměstnala všechny složky integrovaného záchranného systému kraje. Nehoda, při které se střetly dva vozy a zranili tři lidé, uzavřela silnici první třídy přibližně na dvě hodiny.

Podle dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic byla pro každý směr stanovena jiná objízdná trasa. Jak informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva, dvě osobní auta se střetla čelně, lidé byli v havarovaných vozech zaklíněni.

„Dva zranění byli transportováni letecky, jeden pozemní cestou prostřednictvím zdravotnické záchranné služby,“ dodal Žižka.

