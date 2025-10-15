A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských Lázních a zcela nekontrolovaně urazil trasu dlouhou 12 kilometrů. Cestou způsobil škodu 750 tisíc korun.

„To bude m..a. A je tam, jdu to zajistit.“ Tak komentoval dojezd uvolněného vagonu na nádraží v Plané u Mariánských Lázní autor videa, které koluje po sociálních sítích.

Utržený vagón narazil do stojícího vlaku
Nákladní vagon se z dosud nezjištěných příčin uvolnil na nádraží v Mariánských Lázních.
Uvolněný vagon ujel 12 kilometrů, zastavit se jej podařilo v Plané u Mariánských Lázní. Po nárazu do odstavené soupravy se odrazil 17 metrů zpět.
Záběry zachycují poslední okamžiky dvanáctikilometrové neřízené cesty vagonu z Mariánských Lázní do Plané.

Z videa je jasně patrné, že tři ze zarážek, které železničáři použili, pod náporem rychle jedoucího vagonu nevydržely a odlétly. O zastavení se tak postarala jediná.

Nákladní vagon ujel v úterý ve 12.40 ze zastávky v Mariánských Lázních. Příčinu stále vyšetřuje Drážní inspekce. Ta také upřesnila škody, které tato událost způsobila.

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

„Na drážních vozidlech je 350 tisíc korun, na kolejích samotných pak dalších 400 tisíc korun,“ uvedl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Vagon projel stanicí Chodová Planá. V Plané u Mariánských Lázních jej na manipulační koleji železničáři zpomalili pomocí zarážek. O síle nárazu svědčí fakt, že se po něm vagon odrazil 17 metrů zpět.

Incident se obešel bez zranění. Kromě Drážní inspekce jej vyšetřují i policisté z Mariánských Lázní.

