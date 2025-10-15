„To bude m..a. A je tam, jdu to zajistit.“ Tak komentoval dojezd uvolněného vagonu na nádraží v Plané u Mariánských Lázní autor videa, které koluje po sociálních sítích.
Záběry zachycují poslední okamžiky dvanáctikilometrové neřízené cesty vagonu z Mariánských Lázní do Plané.
Z videa je jasně patrné, že tři ze zarážek, které železničáři použili, pod náporem rychle jedoucího vagonu nevydržely a odlétly. O zastavení se tak postarala jediná.
Nákladní vagon ujel v úterý ve 12.40 ze zastávky v Mariánských Lázních. Příčinu stále vyšetřuje Drážní inspekce. Ta také upřesnila škody, které tato událost způsobila.
Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky
„Na drážních vozidlech je 350 tisíc korun, na kolejích samotných pak dalších 400 tisíc korun,“ uvedl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
Vagon projel stanicí Chodová Planá. V Plané u Mariánských Lázních jej na manipulační koleji železničáři zpomalili pomocí zarážek. O síle nárazu svědčí fakt, že se po něm vagon odrazil 17 metrů zpět.
Incident se obešel bez zranění. Kromě Drážní inspekce jej vyšetřují i policisté z Mariánských Lázní.