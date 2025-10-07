Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda se stala na silnici mezi Kraslicemi a Rotavou. Doprava na trati mezi Sokolovem a německým Klingenthalem tak několik hodin stála.
Přívěs se dřevem se nedaleko Kraslic převrátil přímo do kolejiště.
Přívěs se dřevem se nedaleko Kraslic převrátil přímo do kolejiště. | foto: HZS Karlovarského kraje

Nehoda se stala v úterý v ranních hodinách. „Na místě zasahovaly všechny základní složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Patrik Žižka.

Kulatinu se z kolejí podařilo odstranit až odpoledne, doprava mezi Sokolovem a německým Klingenthalem tak několik hodin stála. „Provozovatel trati ji zastavil kvůli bezpečnosti cestujících a zasahujících hasičů,“ konstatoval Žižka.

„O události víme, ale tato trať není v naší správě,“ potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Příčiny nehody řeší policie. Ta na místě nezjistila, že by řidič soupravy byl pod vlivem alkoholu.

