Návštěvnické centrum Soosu je hotové, na otevření si ale lidé počkají

Zatím si však lidé musí kupovat vstupenky v původní dřevěné chatce. Nové objekty se otevřou až po kolaudaci. Termín zatím není známý.

„To, co zde návštěvníci na první pohled uvidí, je moderní vstupní brána do národní přírodní rezervace. Nemohou minout pokladnu s velkorysým předsálím, kam chceme umístit některou z přírodních expozic a využít ji i pro prodej suvenýrů. Prostor bude sloužit také jako infocentrum. V objektu je navíc nové zázemí pro zaměstnance, tedy šatny a sprchy, a také badatelny určené pro vědeckou činnost. Nechybí velký sklad a místnost, kde plánujeme pořádat přednášky a kurzy,“ vypočítává správce rezervace Zdeněk Soukup.

Další dům s netradičním elipsovitým půdorysem v sousedství ukrývá sociální zázemí pro návštěvníky. Hned vedle něj stojí dřevěný altán, kde je možné se schovat před nepřízní počasí, absolvovat část komentované prohlídky nebo se zúčastnit nějaké vzdělávací akce.

„Ty plánujeme pořádat hlavně pro děti, a to všech věkových kategorií. Nově jsme také upravili interiér staré budovy muzea,“ pokračuje Soukup.

Na projekt za přibližně 19 milionů korun získali Františkolázeňští přeshraniční dotaci z česko-německého projektu Brána do hlubin Země, v jehož rámci se pracuje na zpřístupnění historických štol pod Komorní hůrkou, vznikla naučná geologická stezka v Chebu a plánuje se otevření bývalého železnorudného dolu v německém Fichtelbergu.

„Máme za sebou monitorovací zprávu, vše jsme splnili a nyní čekáme na zaslání části finančních prostředků,“ potvrzuje starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Podle jeho slov zatím není jasné, jaké využití bude mít přízemní budova u parkoviště, kde jsou i původní toalety.

V plánu je například 3D kino

„Výstava prehistorie zde zatím zůstává, ale chceme ji nahradit něčím novým. Záměrem je vytvořit zážitkový prostor včetně 3D kina. Uvažuje se o tom, že by zde mohla vzniknout například expozice, kde by lidé mohli na vlastní kůži pocítit zemětřesení. Jestli se nám to povede, to je především otázka peněz,“ upřesňuje starosta Kuchař.

Město Františkovy Lázně také plánuje v sousedství rezervace vybudovat větší parkoviště. To stávající totiž zájmu turistů nestačí. V turistické sezoně tak není výjimkou, že automobily návštěvníků parkují podél úzké přístupové komunikace někdy až do Drahova. I to by chtěli Františkolázeňští vybudovat za pomoci dotace.

Rezervace Soos je neobyčejná přírodní lokalita, která se rozkládá na ploše více než 200 hektarů. Chráněná je už od roku 1964. Část je přístupná po 1,2 kilometru dlouhé naučné stezce, která vede po dně vyschlého slaného jezera.

Oblast je známá především díky takzvaným mofetám, kterým se někdy také nesprávně říká bahenní sopky. Vytváří je z hlubin unikající oxid uhličitý, který probublává v prohlubních skrz řídké bahno. Rezervace ukrývá také množství minerálních pramenů, z nichž nejznámější je Císařský pramen, vrstvy křemeliny a je zde možné vidět řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.