Kraj shrnul připomínky k CHKO. Hraje se i o možnost solit v zimě silnice

Námitky a připomínky Karlovarského kraje k vyhlášení CHKO Krušné hory a k vymezení zón ochrany přírody CHKO Krušné hory Karlovarský kraj v rámci připomínkového řízení: doporučuje úpravu zonace chráněné krajinné oblasti tak, aby I. zóna ochrany netvořila hranici CHKO; doporučuje přehodnocení vymezení I. zóny ochrany na obhospodařovaných zemědělských plochách; požaduje zohlednění koncepce zásad územního rozvoje a návazných územních studií zabývajících se zejména cestovním ruchem a udržitelným územním rozvojem; požaduje, aby návrh neznemožňoval stávající dohody a vymezení tras pro pěší, cyklodopravu a běžecké lyžování, a to jak v současné době funkčních, tak i navržených v koncepčních dokumentech, a dále budování potřebné základní infrastruktury cestovního ruchu, jako jsou přístupové komunikace, parkoviště a sociální zázemí u jednotlivých hornických památek situovaných mimo intravilány sídel; požaduje vyjmutí koridoru pro připravovanou přeložku silnice I/13 dle schválené studie (Technickoekonomická studie I/13 Ostrov – Klášterec nad Ohří, 3-pruh/4-pruh) z připravované CHKO; požaduje implementaci výjimky ze zákazů týkajících se zimní údržby komunikací I., II. a III. tříd na území CHKO; doporučuje konzultaci návrhu s odbornou organizací památkové péče, Národním památkovým ústavem a příslušným orgánem památkové péče – Městským úřadem Ostrov; požaduje přehodnotit vymezení zón ochrany přírody také s ohledem na ochranu kulturně historických hodnot území; doporučuje formální úpravy návrhu



do bodu „5. Dlouhodobé cíle ochrany“, do čtvrté odrážky, navrhujeme mezi výčet charakteristických krajinných prvků spojených s historickým hornictvím doplnit prvky „historická cestní síť a místa po milířích



v kapitole „Vhodně zvolený rozsah navrhovaného území CHKO Krušné hory ve vztahu k předmětu ochrany“ uvést správně názvy památkových zón, a to „Hornická kulturní krajina Jáchymov“, „Hornická kulturní krajina Abertamy-Horní Blatná -Boží Dar“, „Hornická kulturní krajina Krupka“, Hornická krajina Mědník“ a „národní kulturní památka Rudá věž smrti v Dolním Žďáru“.