Střední školy lákají žáky na sociálních sítích i přijímačkami nanečisto

Už pouze několik týdnů mají žáci devátých tříd na to, aby se rozhodli, na kterou školu si podají přihlášku. Učinit tak musí nejpozději do 1. března. Hlásit se opět mohou i na střední vojenskou školu, jejíž pobočka se má otevřít v Sokolově. Podle brigádní generálky Armády České republiky Lenky Šmerdové je zájemců zatím padesát.

„Ve čtvrtek máme nicméně poslední den otevřených dveří, takže věřím, že návštěvnost bude zase bohatá,“ uvedla.



Vojenská škola chce v regionu vyučovat maturitní obor strojírenství a studium propagovala také prostřednictvím sociálních sítí či besedami na základních školách s veterány ve velkých městech kraje. Loni pokus o otevření školy ztroskotal na tom, že žáci nesložili přijímací zkoušky. Potíže jim dělal i tělocvik.

„Tuto disciplínu musejí absolvovat všichni zájemci o náš obor. Proto jim chceme umožnit zkoušky nanečisto včetně tělocviku,“ řekla Lenka Šmerdová.

Konat se budou v únoru. „V současné době naši zájemci procházejí vyšetřením v nemocnici, což je velmi důležitý krok pro naše budoucí studenty. Držíme si pěsti, aby se nám v letošním roce podařilo školu otevřít,“ doplnila generálka.

Zázemí pro pobočku vojenské školy poskytne Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov (ISŠTE), která dnes rovněž počítá se dnem otevřených dveří a poté i přijímacími zkouškami nanečisto. Podle ředitele Pavla Januse se uskuteční 6. února.

„Pořádáme je proto, aby si je zájemci mohli vyzkoušet v prostorách, které by chtěli navštěvovat, a abychom je trochu psychicky podpořili,“ přiblížil.

Testy lidé z ISŠTE analyzují a žákům většinově, nikoli adresně, poradí, na čem by měli ještě zapracovat. „Zájemce o studium se ale snažíme přitáhnout celý rok. Od září máme vždy nějakou souvislou informační kampaň o možnostech nejen studia, ale i možnostech dalších, podpůrných,“ doplnil ředitel.

Zástupci ISŠTE také navštěvují základní školy, pokud si o to požádají, pracují se sociálními sítěmi, weby, se svými výchovnými poradci i zaměstnavateli. „Je to spíše průběžná práce. Neděláme masivní akce, na kterých se chlubíme,“ doplnil Pavel Janus.

Škola zve na svou půdu osmáky i deváťáky

Vlastní cestu ke zviditelnění oborů má již několik let Střední průmyslová škola Ostrov. Kromě inzerce a billboardů zve na svou půdu žáky ze základních škol.

„Pořádáme u nás hlavně workshopy či práce pro žáky osmých a devátých tříd. Prakticky to znamená, že k nám chodí na cvičení, kde se s technikou seznamují, podívají se do školy a vyzkouší si, co naše obory znamenají,“ popsal ředitel průmyslové školy Pavel Žemlička.

Na budoucí studenty myslí i vedení Střední integrované školy Cheb. Den otevřených dveří chystá podle ředitele Jana Homolky v lednu. „Pro zájemce o maturitní obory děláme také přípravné kurzy. Budeme je spouštět v termínu, kdy se budou podávat přihlášky,“ informoval.

Od letošního roku měla v Lokti začít fungovat také první konzervatoř v regionu s tím, že by studenty uvítala od roku dalšího. Jak ale na posledním zastupitelstvu upozornil krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč, zájmem státu nebude rozšiřovat konzervatoře. Zástupci kraje o tom chtějí jednat se zástupci ministerstva školství.

„Udělám všechno pro to, aby se nám podařilo školu v Lokti nastartovat,“ uvedl krajský zastupitel Petr Zahradníček, který se jejím vznikem dlouhodobě zabývá. Podle něj je už teď jasné, že se konzervatoř otevře nejdříve v roce 2022.