Na sjezdovkách už deset let platí lyžařské desatero

Jak se chovat na sjezdovce a neohrozit sebe ani ostatní? Stačí dodržovat deset pravidel, která vydala Mezinárodní lyžařská federace (FIS). Řídit by se jimi měl každý lyžař a snowboardista.

V České republice platí toto desatero od 1. ledna 2010. Podle náčelníka Horské služby Krušné hory Miroslava Račka návštěvníci skiareálů o desateru povědomí mají, byť nemusejí znát všech deset bodů.

„Téměř ve všech areálech jsou pravidla FIS vyvěšena. Řekl bych, že lyžaři nejčastěji porušují zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy, a dále zastavování na nepřehledných místech, “ uvedl.

Doplnil přitom, že není zastáncem toho, aby na každou činnost musely být definovány předpisy a pravidla. „Myslím, že základní je používat zdravý rozum a racionálně odhadnout své možnosti,“ podotkl. Větší část lyžařů se dnes podle něj chová zodpovědně a respektují pravidla.

Lidé začali desatero respektovat

S lyžařským desaterem se před deseti let okamžitě ztotožnilo středisko Mariánky v Mariánských Lázních. Podle vedoucího Vladimíra Černého bylo tím jediným kolem bezpečnosti na sjezdovkách. I podle něj se desatero během několika let do povědomí lidí dostalo.

„Zpočátku šlo o novinku, která nikde moc propagovaná nebyla a normální lyžaři měli problém vůbec někde ta pravidla najít. My jsme o nich samozřejmě věděli,“ zavzpomínal.

Mariánky podle něj mají minimum zlomových či nebezpečných míst, proto se zaměstnanci nesetkávají třeba s tím, že by se návštěvníci zdržovali v nepřehledném úseku, nebo se třeba při rozjíždění nerozhlédli. Co se týče ohleduplnosti, s tou jsou na tom lyžaři a snowboardisté podle Vladimíra Černého asi tak půl na půl. „Je to o člověku,“ konstatoval.

Morálka se zhoršuje

O tom, že o lyžařském desateru už mnozí lidé slyšeli, nepochybuje ani Jiří Lhota ze Ski Centra Bublava, které se stará o středisko na Bublavě. „Nějaká informovanost veřejnosti je, i když není úplně maximální. Osobně si ale nemyslím, že by tato pravidla nějakým výrazným způsobem změnila chování lyžařů,“ uvedl. Zástupci skiareálu se podle něj snaží návštěvníkům desatero vštěpovat, a to i pokud se něco stane, i z hlediska prevence.

„V podstatě lyžaři informace dostávají, můžou si je přečíst a podobně. Je spousta těch ukázněných, ale myslím si, že procento neukázněných, kteří nerespektují skoro nic, a jsou to jak naši, tak ti zahraniční, se výrazně nemění,“ řekl. Poukázal na morální stav dnešní společnosti, který se podle něj zhoršuje.

„Když lidi vidí, že morálka na těch nejvyšších místech je nulová, tak nemají tendenci cokoli dodržovat a chovat se slušně. Stav naší společnosti se odráží i v těchto záležitostech,“ upozornil. Zmínil přitom, že pozorovatelné to není jen na sjezdovkách, ale třeba také na silnicích. „Pro část společnosti jako kdyby zákony neexistovaly,“ doplnil.

Nejhorší jsou neukáznění lyžaři

Podle Miroslava Račka horským záchranářům občas komplikují práci při zásazích neukáznění lyžaři. „Je velmi nebezpečné, když jedete k zásahu a do cesty vám vjíždí neukázněný lyžař nebo snowboardista, a tím vás ohrožuje, ať už to dělá vědomě, nebo nevědomě.

Zastavit skútr na prudké sjezdovce není tak snadné jako auto na upravené vozovce,“ uvedl.

Lyžařské desatero nebylo ani před rokem 2010 žádnou novinkou. Teprve tehdy se ale stalo součástí zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, a tak má větší váhu. Pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky středisek.