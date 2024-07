Pražský groš byl předchůdcem eura, žertuje šéf unikátního muzea numismatiky

„Byl to takový spontánní nápad a tak trochu i splněný sen. Chtěli jsme se pochlubit výsledky naší mnohaleté sběratelské činnosti a nabídnout pohled do velmi zajímavé části české historie i těm, kteří mince nesbírají a moc o nich neví. Navíc Cheb je jedno z nejstarších historických měst v republice a má úžasnou historii. K ní peníze, ať už mince či bankovky, prostě patří,“ říká Stanislav Karas, majitel muzea otevřeného denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Právě chebské mince, mimo velkého množství dalších exponátů, je možné si v muzeu prohlédnout. Cheb, jako jedno z mála měst, měl totiž od krále povoleno razit vlastní měnu. „Byly to takzvané feniky a haléře. Když byl Cheb obléhán Francouzi, objevila se ve městě i nouzová ražba z cínu. V oběhu byly tyto mince velmi krátce. Jsou velmi unikátní právě tím materiálem, protože jinak se mince razily většinou ze stříbra. Jeden takový cínový kus tu taky máme,“ vysvětluje Martin Kovač.

Ten je ředitelem muzea, které vyrostlo v městské památkové rezervaci a k vidění nabízí rozsáhlou sbírku, čítající stovky historických originálů. „Máme tu kompletní grošové období. Pražské groše začal razit Václav II. roku 1300 a ražbu ukončil až Ferdinand I. Tehdy groš vystřídal stříbrný tolar. Je ale třeba říct, že pražské groše byly velmi váženou a oblíbenou měnou. V době, kdy byly Čechy součástí Svaté říše římské, platily tyto české mince takřka v celé Evropě. I papežové vyžadovali desátky v groších. Dá se tak říct, že tehdejší pražský groš byl takovým předchůdcem eura,“ ukazuje se smíchem vzácnou minci Martin Kovač.

K vidění je i první tolar vyražený v Jáchymově, kterým začalo období tolarové. Mezi exponáty nechybí ani mince slavného rodu Schliků, kteří razili tolary v Jáchymově, ale také v Chodové Plané.

Do Chebu přijede Margareta Schliková

Kromě prohlídek muzeum nabízí poradenství a další služby, plánuje také různé semináře a přednášky. Spolupracuje se známými domy, jako je například Numismatika Macho a Chlapovič, Numismatika Kendro či Numismatika Antium Aurum.

„Mince vykupujeme i prodáváme. Třeba prohlídka na někoho zapůsobí tak, že si tu koupí svou první minci a založí tak sbírku. Návštěvníci si také mohou vlastnoručně vyrazit svůj vlastní památeční groš,“ uvádí Kovač a doplňuje zajímavost, že na podzim přijede do Chebu Margareta Schliková Pospíchalová.

„Přijala naše pozvání, bude přednášet o zajímavostech kolem slavného rodu Schliků. Rádi bychom jí ukázali, co jsme v Židovské ulici vybudovali, a provedli ji také Muzeem Cheb, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna,“ dodává Martin Kováč.