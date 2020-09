Nulové vstupné láká tisíce lidí do muzeí i galerií, potrvá do konce října

„Zatímco v červenci roku 2019 zamířilo do krajských muzeí a galerií 17 168 návštěvníků, v témže měsíci letošního roku jich kulturní stánky hlásí 37 300,“ informovala mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.



Vstup zdarma do svých kulturních institucí zavedl kraj 25. května jako reakci na skončení první vlny koronavirové epidemie. Kromě galerií nemuseli návštěvníci platit vstupné ani v muzeích, a to včetně Královské mincovny v Jáchymově, dole Jeroným nebo Štole č. 1 v Jáchymově. Nulové vstupné zatím platí do 31. října.

„Rozhodli jsme se, že minimálně do konce října letošního roku zavedeme vstupy zdarma, abychom nalákali turisty, rodiny s dětmi a další návštěvníky do muzeí a galerií, které zavedly veškerá hygienická opatření chránící návštěvníky,“ řekl náměstek hejtmana Martin Hurajčík, který má kulturu v gesci.

Obnova běžného chodu krajských organizací tak měla oživit cestovní ruch. „Jsme raději, když si lidé na místě koupí upomínkový předmět či tematickou hračku pro děti, jež jim připomene, v kterém muzeu nebo galerii byli,“ vysvětlil Hurajčík.



Řadu návštěvníků vstup zdarma příjemně potěšil, někteří dokonce nabízejí v pokladnách alespoň symbolické vstupné.