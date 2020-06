Mosty v Chebu zatím drží, město do nich ale bude muset investovat

Přestože žádný z chebských mostů není v havarijním stavu, investice jsou nutné. V současnosti se proto opravuje most přes železniční trať z ulice Osvobození do místní části Háje, příští rok by měla přijít na řadu lávka spojující obě části Zlatého vrchu v ulici Ašská.

Město také bude muset co nejdříve rozhodnout, jak naloží s Americkým mostem přes Ohři u Kulturního centra Svoboda. Má totiž nevhodnou polohu pro další rozvoj silniční sítě.



„Ten most je v současné době v relativně dobrém stavu. Ale aby v té kondici vydržel další řadu let, musí v nejbližší době projít rekonstrukcí. Problém je, že ve stávající podobě neumožňuje propojit Kamennou ulici s Vodní podél kulturního centra směrem k Lidlu. O tom plánu se mluví už delší dobu, protože současně vedená trasa, která celou čtvrť obchází, je nelogická. Jenže jestli budeme chtít to propojení zrealizovat, budeme most muset snést a postavit jinak,“ řekl zástupce chebského starosty Miroslav Plevný.

Upřesnil, že dopravní situace vyžaduje, aby byl most při pohledu z Kamenné ulice natočený více doprava. Jinak by podle odborníků nešlo křižovatku za mostem vyřešit.

„My se teď musíme v poměrně brzké době rozhodnout, jak s Americkým mostem naložíme. Jestli jej zrekonstruovat, což bude stát nějakých deset až dvacet milionů, nebo jej sundat a postavit jinak,“ konstatoval Plevný s tím, že stavba nového přemostění by vyšla na přibližně sto milionů korun.

K tomu je třeba připočítat ještě náklady na samotnou propojku a na stavbu nového parkoviště pro kulturní centrum, protože to současné by z větší části padlo za oběť nové silnici.

Současné dopravní napojení z Amerického mostu na Ašskou ulici, která je jednou z páteřních silnic městem, vede oklikou přes ulici Havlíčkovu. Přímé propojení kolem kulturního centra by podle Plevného dopravu výrazně zjednodušilo.

Zatékalo do konstrukce

V současné době také vrcholí opravy mostu z ulice Osvobození do místní části Háje. Přemostění nad železniční tratí bylo už ve špatném stavu a do konstrukce zatékalo. Oprava přijde město na přibližně pět milionů korun.

„Práce zahrnují kompletní opravu vrchní části, která už byla stržena. Na obnažený povrch přijde nová izolace, aby nedocházelo k zatékání vody do spodních částí mostu. Navrch se položí mostovka,“ popsal průběh oprav chebský místostarosta Jiří Černý. Doplnil, že stavebníci ještě most očistí a natřou. „Most byl dříve červený, ale protože v sousedství už jeden červený stojí, rozhodli jsme se pro cihlovou barvu,“ dodal Černý.

Opravy v horizontu tří let čekají i lávku pro pěší z Dyleňské ulice do Hájů. Ta prošla před dvěma lety rekonstrukcí, ale už tehdy odborníci deklarovali, že se jedná pouze o provizorium, které vydrží maximálně pět let. Město se bude muset už brzy rozhodnout, jak problém vyřeší definitivně.

Mostek je strategický nejen jako rychlé spojení Hájů s městem, ale navíc na sobě nese kanalizaci a vodovodní přípojku. Jakmile by došlo k jeho demolici, obyvatelé Hájů by zůstali bez pitné vody a bez připojení na odpad.

Mluví se i o zbrusu novém chebském mostu. Ten by mohl vyrůst pod Ottovým jezem. Spojil by sídliště Zlatý vrch s Pražskou ulicí, což je vlastně frekventovaná výpadovka z města. Zároveň by odlehčil okružní křižovatce Pražské s Ašskou a stal se třetím silničním mostem přes řeku Ohři.

„S takovým řešením se počítalo už při stavbě sídliště, kdy u řeky vyrostl kruhový objezd. Vše je ale otázkou peněz. Tak rozsáhlé investice se musí plánovat dlouho dopředu,“ doplnil Miroslav Plevný.

Cheb má celkem 14 lávek a stejný počet mostů. Město jejich stav každoročně monitoruje. Většina z nich je v dobrém stavu, nicméně údržbu město nechce podcenit. Po mostu do Hájů by příští rok měla přijít na řadu lávka mezi oběma částmi Zlatého vrchu, která překonává čtyři silniční pruhy Ašské ulice.