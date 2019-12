Omezení dopravy ve Varech nekončí, oprava čeká další důležité mosty

„Jako první bude uzavřen most v ulici Kpt. Jaroše přes Chodovský potok,“ potvrdil náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík. Most sice před dvěma roky prošel kompletní opravou, vyskytly se ale problémy.

„Prohnuly se mostní nosníky, takže jsme museli stavbu reklamovat,“ vysvětlil náměstek.

Práce na tom, aby se dostal do kondice, budou podle prvních odhadů trvat dva až čtyři měsíce. Po tu dobu se budou muset motoristé připravit na složité objížďky.



Ani po skončení prací na mostě přes Chodovský potok ovšem komplikace v dopravě neskončí.

Na řadu totiž přijde přemostění Ohře, Dvorský most. Ten je v tak špatném stavu, že jej čeká, podobně jako Doubský most, demolice. „V optimistické variantě počítáme s tím, že se na něm začne pracovat už na podzim příštího roku,“ naznačil Bursík.

Město chce použít obdobný proces, jaký využilo Ředitelství silnic a dálnic v případě zmiňovaného Doubského mostu. O veškeré náležitosti, tedy projekt, potřebná povolení i samotnou stavbu, se postará vybraná stavební firma. Tou byla v Doubí Eurovia.

„Bylo to riskantní,“ připustil Zdeněk Novák, oblastní ředitel společnosti. Byla to pro ni první zakázka takového typu.

„Pokud by ale vše i jinde fungovalo tak jako v Karlových Varech, mohl by být při podobných akcích stejný postup tou správnou cestou,“ pochválil Novák spolupráci se všemi zainteresovanými institucemi. „Z hlediska času a financí je tento způsob stavby výhodnější,“ doplnil hlavní plusy postupu Petr Bursík.

Ani Dvorským mostem ovšem problémy v Karlových Varech neskončí. Ve městě totiž tiká časovaná bomba v podobě nejstaršího mostu - Chebského. Ten sice podle odborníků společnosti Pontex, která provádí jeho diagnostiku, není v takovém stavu, aby jej muselo město zbourat, rozsáhlou opravu ovšem potřebuje jako sůl. „A to co možná nejdřív,“ řekl projektant Marek Vokál při čtvrtečních pracích.

Ideálně by podle jeho názoru měly práce začít do půl roku až do roka. Zatím ale chybí projektová dokumentace. Ta vznikne až na základě kompletních výsledků analýzy stavu mostu.

„Vozovka i klenby jsou relativně v pořádku. Neopravitelná je konzole nosníků,“ naznačil projektant.

I proto se na radnici stále častěji skloňuje možnost výstavby nového mostu, který by byl prodloužením Charkovské ulice na druhý břeh Ohře. „Ten byl pomohl při opravě Chebského mostu, ale také výrazně zjednodušil napojení Tuhnic, dolního nádraží a plánované zástavby v jeho okolí na průtah Karlovými Vary,“ řekl náměstek Bursík.

Diagnostika Chebského mostu