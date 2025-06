Křehká nádhera. Unikátní šaty z korálků zdobí Českou knihu rekordů

Celé je z korálků ušila chebská výtvarnice Hanka Kertisová. Ozdobila je až deset centimetrů velkými korálkovými květy, které do Chebu putovaly ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Nad neobvyklým kouskem oděvu, který se obejde bez jediného kousku látky, strávila chebská výtvarnice stovky hodin práce.

Do listopadu bude dílo zdobit muzejní expozice v Pelhřimově, poté se vrátí zpět do Chebu. Následně šaty, vážící třináct kilogramů, čeká dražba. Peníze, které jejich prodejem získá, plánuje Hana Kertisová věnovat na provoz chebského Hospice Sv. Jiří.

„Jednou v noci se mi zdálo, že mám na sobě nádherné šaty, celé z květů. Když jsem se probudila, řekla jsem si, že jako nadšená korálkářka něco takového musím vyrobit. Ale bylo mi jasné, že sama to nezvládnu. Proto jsem přes Facebook oslovila napříč republikou každého, kdo pracuje s korálky, a požádala o pomoc. Lidé mi posílali nejrůznější korálkové květy, já je třídila podle barev a následně na šaty našívala,“ vzpomíná Hana Kertisová na impulz, který ji přiměl se do výroby pustit.

Korálky při výrobě spojuje ručně za pomoci vlasce. Šaty v barvách duhy mají velikost M, jsou dlouhé šedesát centimetrů a mají dva metry dlouhou vlečku. Na základ výtvarnice použila korálky z umělé hmoty, aby byl co nejlehčí. Na něj pak postupně našívala různobarevné květiny vyrobené z plastu, skla, přírodních kamenů nebo luxusních komponentů Preciosa či Swarovski.

Podle Kertisové trvá zkušeným rukám tvorba jednoduchého květu v průměru dvacet minut. Složitější velká květina však může zabrat klidně až šest hodin. Květy, které šaty zdobí, do Chebu mířily z celé České republiky. Balíčky ale přišly i z Německa, Slovenska, Itálie, Rumunska, Polska či Švédska.

Korálky chebská výtvarnice označuje za svoji vášeň, které propadla před patnácti lety. Dokáže z nich vyrobit šperky, ozdoby, kabelky či pouzdra, titěrnými barevnými kousky zdobí vše, co jí přijde pod ruku.

„Pošít korálky se dají trička, svetry, boty… v podstatě všechno. Jako bonus vytvořím k našim korálkovým šatům kabelku v podobném designu. I tu ozdobí barevné korálkové květy,“ přemýšlí. A má radost, že každá korálkářka, i když si troufá zatím jen na drobnosti, nebo je dokonce úplná začátečnice, se může stát součástí něčeho velkolepého a jedinečného.

„Pro mne jsou šaty splněný sen. Pocit, kdy jsem si konečně po téměř dvou letech práce šaty na sebe oblékla a mohla se v nich projít, byl opravdu neskutečný. A zápis do České knihy rekordů je tou pomyslnou třešničkou na dortu. Vůbec by mne nenapadlo, že můj nápad bude mít takový ohlas a to i v zahraničí. Velké díky patří všem tvůrcům korálkových květů a také spolku Korálkářky, který mě celou dobu podporoval a pomohl mi s propagací projektu,“ dodává.

Od prosince budou šaty k vidění v adventní Ježíškově dílně, kterou řadu let pořádá. Poté je plánuje nabídnout v dražbě. S posouváním hranic v korálkové tvorbě ale Hana Kertisová nekončí. Už teď má v hlavě další plány.