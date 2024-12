Minizoo hrozil zánik, dál však děti láká i na exotická zvířata

Kolem Centra zvířat ve Staré Roli, které je součástí Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, bylo v posledních týdnech rušno. Město Karlovy Vary jako zřizovatel totiž původně avizovalo jeho zrušení. Nicméně i s ohledem na petici občanů požadující jeho záchranu, se radní rozhodli centrum prozatím zachovat.

Kroužky, nabízené ve Staré Roli, mají letitou tradici. Navštěvuje je přibližně devadesát dětí z Karlových Varů a okolí. „Každý rok vymýšlíme další kroužky, které nově nabídneme. Nápadů máme hodně. Uvidíme, jaký bude zájem, a zda se také podaří najít vhodné lektory. Rádi bychom rozjeli například kroužek nazvaný malý mysliveček,“ potvrdil Miroslav Kocek, vedoucí Centra zvířat karlovarského Domu dětí a mládeže.

Zvířata vedou

Největší zájem mají malí návštěvníci centra o teraristický a chovatelský kroužek, ale pozadu nezůstávají ani kroužky keramiky nebo historického šermu. „V rámci chovatelského kroužku se naučí děti ve školním věku respektu ke zvířatům. Snažíme se, aby pochopily, že jde o živé bytosti, které vyžadují opatrnost a důkladnou péči. O kroužek je veliký zájem. Kapacitně je omezený, protože je nutné ohlídat bezpečnost dětí i zvířat,“ vysvětlil Kocek.

„Návštěvy našeho kroužku některé děti ovlivnily natolik, že se několik z nich rozhodlo studovat na veterináře. Lásku ke zvířatům si tedy přenesly i do budoucího života, což nás moc těší,“ dodal.

V centru zvířat jsou k vidění například hadi, štír, veverky létavé, papoušci, rybičky, liška nebo činčily. V areálu se mohou návštěvníci setkat také s koňmi, kozami, ovcemi, slepicemi nebo dravými ptáky.

„Mimo nabízené kroužky mohou lidé navštívit naši minizoo a strávit tu velice příjemné chvíle. Některá zvířata jsou zakoupená, jiná se k nám dostávají například od strážníků městské policie. Ti někdy najdou zraněného dravce a přivezou nám ho sem. Spolupracujeme také se Záchrannou stanicí živočichů Drosera z Bublavy a v kontaktu jsme i s plzeňskou zoo. Hodně zvířátek už je starších, máme je tu na dožití,“ podotkl vedoucí centra.

Dveře dokořán

Karlovarský Dům dětí a mládeže nabízí v Centru zvířat také kroužek pro maminky s dětmi, výjimkou nejsou ani exkurze ze škol a mateřinek. „Maminky s dětmi si zde mohou pohrát, malovat, vyrobit si nejrůznější dárečky a podobně. Tyto aktivity jsou částečně podobné fungování dětských herniček, ale nejsou tak nákladné jako v komerčních zařízeních,“ řekl vedoucí.

Ten se prý vždy těší na návštěvy dětí ze základních škol a mateřinek. „V rámci výkladu není nouze a zajímavé dotazy. Děti mají informace z nejrůznějších pohádek a filmů. Ptají se, zda když had leží vedle člověka, jestli si ho vyměřuje a chce ho sníst a podobně. Vtipné je, když se například právě páří želvičky a musíte dětem nějakou formou vysvětlit, co to dělají,“ pousmál se Miroslav Kocek.

Vedoucí centra prý někdy vyráží se zvířaty také na přednášky po školách, několikrát už navštívil také domov pro seniory. „Když máte svoji práci rádi, nehledíte na čas. I samotná péče o zvířata ho zabere spoustu. Otevřeno máme většinou i na svátky,“ potvrdil Kocek.

Štědrost lidí

Toho těší i srdečnost lidí, kteří centrum pravidelně navštěvují a věnují krmení a další dárky pro zvířata. „Vždy si po takových návštěvách říkám, že se ještě najdou štědří a nesobečtí lidé, a dodává mi to optimismus. Pravidelně se nám ozývají a zajímají se, zda nám mohou něco přinést a co bychom zrovna pro zvířata potřebovali. Upřímně všem děkujeme,“ uzavřel Miroslav Kocek.

Kroužky v Centru zvířat ve Staré Roli vyjdou rodiče v průměru na patnáct set korun ročně. Bližší informace o chystaných akcích a dalších aktivitách se zájemci mohou dozvědět na webu karlovarského domu dětí, případně na Facebooku Centra zvířat.