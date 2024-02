Doubravská minerálka bude mít své pohárky, pomohou i s propagací regionu

První dvě desítky obrázků, z nichž některý by mohl pítko ozdobit, připravuje výtvarnice k prezentaci pro zadavatele. Pro pramen vymyslela i logo. Výsledky její práce jsou zatím tajné. „Jakmile bude podoba pohárků schválená, společnost Ašské lesy je určitě veřejnosti představí. V tuto chvíli jsou to jen návrhy a ukázat jejich předběžnou podobu by nebylo korektní,“ vysvětlila Pešková.

Pro malé i velké

Uvedla pouze, že první série pítek bude určitě jedinečná. „Mělo by to být něco, co jinde nemají. Něco výrazného, zajímavého. V současné době jsem ve fázi, kdy zpracovávám asi dvě desítky návrhů. S jednatelem společnosti Jiřím Červenkou se mám sejít koncem února, abychom vybrali nejlepší návrhy a domluvili se, co dál,“ uvedla Pešková.

Inspiraci získává z obyčejných věcí, které vidí kolem sebe. A také se ptá lidí, co by si přáli na pítku mít. „Cílovou skupinou by měly být rodiny s dětmi, které se do Doubravy vydají na výlet. Proto mě zajímá, co by malí i velcí chtěli. Děti pro mne tvoří krásné barevné předlohy, senioři by naopak přivítali kalíšek s krajinkou. Snažím se to skloubit dohromady,“ podotkla.

Pomůže s propagací

„Motiv, který nakonec pítko ozdobí, by se měl zalíbit všem generacím. Musí to být něco, co zaujme každého. Zároveň však něco úplně jiného, než čím se prezentují ostatní lázně,“ poznamenala výtvarnice a přiznala, že si s budoucí podobou historicky první řady lázeňských pítek pro pramen v Doubravě láme hlavu už delší čas.

Chce navrhnout obrázek, za kterým by stál nějaký příběh, symbol či metafora. A který by přispěl k propagaci pramene, jenž má podobné složení jako známý Zelený pramen v německých lázních Bad Elster. Zdroj léčivé vody v Doubravě není ale na rozdíl od Zeleného pramene příliš známý. Plánovaná propagace formou vytvoření speciálního kalíšku by to mohla napravit.

Prospívá hlavně mužům

„Pohárky by měly být k dispozici turistům, sběratelům i běžným zájemcům v sídle Ašských lesů v Doubravě, v ašském infocentru, ve sportovním areálu na vrchu Háj, v restauraci v těsné blízkosti pramene a podobně,“ uvedl jednatel Ašských lesů Jiří Červenka.

Jedinečné pohárky by mohly významně podpořit zájem českých a německých turistů o návštěvu Ašska.

Červenka připomněl, že Doubrava nabízí příjemné procházky kolem torza bývalé papírny, překrásnou přírodu, možnost zacvičit si v přírodní posilovně, projet se na kole po cyklostezce do saských lázní Bad Elster a vyzkoušet chuť a účinky místní minerální vody. O ní místní věří, že její pravidelné popíjení prospívá zejména mužům.

