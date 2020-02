Karlovaráci píší petici za zachování autobusů. Uvidíme, vzkazuje město

Odpůrci navrhovaného řešení se houfně obracejí na magistrát jak s vyjádřením prostého nesouhlasu s navrhovaným řešením, tak s konkrétními podněty.



„Většina dotazů je ale typu: jak to udělat, abych se dostal tam a tam,“ konstatoval mluvčí magistrátu Jan Kopál. Těch konkrétních je podle jeho slov menšina. „Připomínky konzultujeme s dopravním podnikem, který je vyhodnotí,“ doplnil první náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Město podle jeho slov bude dopad změn sledovat. „I z reakcí cestujících budeme dál vyhodnocovat situaci. Uvidíme, jestli na základě podkladů dojde ke změnám,“ dodal náměstek.

„Optimalizace karlovarské MHD je potřebná. Linkové vedení z roku 1999 nemůže obsluhovat potřeby roku 2020. Proto by se ke změnám mělo přistupovat po dlouhodobé analýze a na základě potřeb občanů města i jeho budoucího směřování,“ píše se v petici, pod níž jsou jako petiční výbor podepsaní Marcel Houf, Jindřich Čermák a Daniela Bílá.

„Podepisuji, protože jste mi zrušili spoj do práce.“ „Podepisuji, protože už nyní bylo velmi komplikované a občas velmi logisticky náročné se dostat z jedné části KV do druhé včas a bez zbytečných prodlev a plýtvání svého života na čekání MHD. Natož od 1. 3. 2020.“ „Podepisuji, protože zvláště ubráním spojů a změnou času odjezdu, a změnou trasy konkrétně linky č. 6, strávím jako dojíždějící do K. Varů Doubí do zaměstnání denně mnohem více času.“

To je jen výběr z důvodů, proč lidé podepisují novou petici. Nejvíce je jich logicky z Karlových Varů, ale svůj podpis přidali i obyvatelé okolních měst a obcí. Na petičním archu se dokonce objevilo jméno ženy z Kladna. Ta má ovšem jako bývalá Karlovaračka k městu, do něhož často jezdí, blízký vztah.

Ještě před vznikem petice proti změnám v jízdním řádu protestovali pracovníci Krajské knihovny Karlovy Vary. Obávají se, že se kvůli optimalizaci spojů výrazně sníží počet návštěv knihovny.

Podle Lukáše Siřínka, ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary, není technicky složité zachovat stávající stav. „Prostě bychom pokračovali v tom, co platí do 1. března,“ konstatoval.

Dopravní podnik takový krok ovšem nemůže udělat z vlastní vůle. „Jsme v pozici poskytovatele služby, kterou si objednalo město. Aby vše běželo v původním rozsahu, musel by objednavatel schválit nový dodatek ke smlouvě o dopravní obslužnosti,“ naznačil.

Otázkou zůstává, zda se kvůli změnám v jízdních řádech veřejnost neodkloní od veřejné dopravy a nebudou více využívat té individuální. „Kdybychom se toho báli, tak to neděláme. Každá změna přináší pozitiva i negativa. Myslím si ale, že to dopadne jako s každou změnou: nejdřív se brblá a pak se zjistí, že je k něčemu,“ reagoval na tuto alternativu náměstek Tomáš Trtek.