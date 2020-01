Děti, studenti i senioři mají v Chebu MHD zdarma, zaplatí za ně radnice

„Jízdné zdarma v autobusech MHD se týká tří skupin obyvatel. Jsou to děti, studenti do 26 let a senioři nad 65 let. U všech tří zmíněných skupin je přitom podmínkou trvalé bydliště v Chebu. Kromě toho bude město hradit časové kupony i za cestující, kteří mají nárok na takzvané zvláštní jízdné, což jsou například držitelé zlaté Janského medaile pro bezpříspěvkové dárce krve,“ upřesnil mluvčí města Tomáš Ivanič.



Od začátku ledna si tak mohou všichni, kterých se jízdné zdarma týká, nechat svoji čipovou kartu zdarma nabít v kanceláři společnosti Autobusy Karlovy Vary na dopravním terminálu autobusového nádraží.

„V případě dětí a studentů půjde vždy o tříměsíční časové jízdné, které stojí 400 korun, u seniorů nad 65 let o roční časové jízdné v hodnotě 245 korun a u zvláštního jízdného se jedná o roční časové jízdné v hodnotě 175 korun. Podle předběžných odhadů město za proplácení uvedených časových kuponů celkově dopravci zaplatí jeden milion korun, což je zhruba stejná částka jako v letošním roce,“ dodává Ivanič.

S myšlenkou plošného jízdného zdarma pro lidi s trvalým pobytem v Chebu přišlo vedení města v létě 2018. Chtělo tak místní obyvatele motivovat k tomu, aby nechávali své automobily doma. Plán měl ulevit zejména historickému centru, které je automobily přetížené.

„Obyvatelé si budou moci koupit čipovou kartu, která jim bude na náklady města nabita na dvakrát tři měsíce. Poté projekt vyhodnotíme, zda je to cesta správným směrem,“ uvedl tehdejší starosta Chebu Zdeněk Hrkal s tím, že lidé, kteří v Chebu trvalé bydliště nemají, budou za jízdné platit stejně jako dosud. A to i v případě, že ve městě bydlí. „Takových lidí není málo. Týká se to i třeba zahraničních zaměstnanců firem na průmyslové zóně,“ poznamenal Hrkal.

Plošné bezplatné jízdné neprošlo

V prosinci 2018 však nové vedení města rozhodlo, že projekt plošné městské dopravy zdarma pro všechny obyvatele po zkušebním půlroce skončí. Ne však docela. Výhodné jízdné mohou dál využívat senioři nad 65 let, děti a studenti do 26 let s trvalým pobytem v Chebu.

„My to vnímáme jako určitou sociální službu pro obyvatele Chebu a já osobně nevidím důvod, proč by mělo město proplácet jízdné lidem, kteří si standardně vydělávají a nemají žádný sociální problém,“ vysvětlil tehdy starosta Antonín Jalovec krok města s tím, že dospělí už budou jezdit za běžné jízdné. To je 20 korun, v případě platby čipovou či bezkontaktní bankovní kartou pak 14 korun.

Podle jeho slov se navíc po zavedení plošného jízdného zdarma nestalo, že by lidé začali městskou dopravu masivně využívat a nechávali auta v garážích. Proto se nakonec radnice rozhodla projekt upravit a úlevy nabídnout jen některým skupinám obyvatel. Ve stejné podobě pak bude projekt platit i příští rok.

Město zaplatí ročně za zajištění dopravní obslužnosti ze svého rozpočtu přibližně 15 milionů korun. Lidé zde mají k dispozici osm linek autobusové dopravy, z nichž linka na plovárnu Dřenice je v provozu pouze v letním období.