Filmové fanoušky první den zkropil déšť, počasí se ale umoudří

Už v sobotu od 13 hodin chystá Liev Schreiber tiskovou konferenci. Ta se uskuteční v Konferenčním sále hotelu Thermal. „Liev Schreiber na ní představí aktivity projektu BlueCheck Ukraine, jehož je spoluzakladatelem,“ informovali organizátoři festivalu. Projekt, u jehož zrodu slavný herec stál, pomáhá financovat organizace podporující Ukrajince. Z Ukrajiny pochází Schreiberův dědeček.

Druhou možností, kde spatřit herce, který se blýskl ve snímcích, jako je X-Men Origins: Wolverine, či Manchurianský kandidát, je nedělní KVIFF Talk v tiskovém sále hotelu Thermal. Herce bude zpovídat Scott Feinberg z The Hollywood Reporter. Pořad nebude překládaný do češtiny.

Té si naopak užijí návštěvníci projekce snímku PSH nekonečný příběh. S delegací k tomuto filmu se mohou setkat v sobotu v 18 hodin v Malém sále hotelu Thermal. Trojportrét Penerů strýčka Homeboye (PSH), které tvoří rappeři Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik, natočil Štěpán FOK Vodrážka.

Počasí se umoudří

„To je ale hezké přivítání!“ Tak lakonicky zhodnotil počasí prvního festivalového dne pár anglicky hovořících návštěvníků. Přitom se před deštěm choulil pod skromným slunečníkem nedaleko Thermalu.

Na přeháňky bohatý pátek vyděsil zejména ty, kteří nocují ve stanovém městečku v areálu koupaliště Rolava. „V pátek ráno jsme tady měli 80 hostů,“ uvedla Simona Vránová, jednatelka KV City Centra.

Obavy jsou však podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka zbytečné. Příroda totiž hned první den festivalu ukázala tu horší tvář. Dál by se mělo počasí jen zlepšovat. „Už v sobotu bude jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 24 stupni. A samozřejmě bez deště,“ řekl Kovařík.

Nedělní počasí pak podle něj bude prakticky stejné, jen teploty povyskočí o čtyři stupně nahoru. „Podobný ráz vydrží i v pondělí, kdy by se ale mohly odpoledne objevit přeháňky a bouřky. Troufnu si však odhadnout, že spíš na východě regionu,“ naznačil pozorovatel počasí.

Jeho předpověď končí čtvrtkem. Do té doby by měla být proměnlivá oblačnost s možnými odpoledními přeháňkami. Většina kraje by však měla být na suchu.