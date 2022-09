Sochaři tvořili na sympoziu v Aši, jejich díla už mají ve městě své místo

Součástí slavnosti bude rovněž křest katalogu Kořeny, což byl i název samotného sympozia. Sedm autorů z různých koutů Evropy a Asie ztvárnilo v sadech Míru své představy přímo před zraky návštěvníků. Sochaři tvořili svá díla z pískovce, ale i z kortu, což je kov, který zrezne a nemusí se natírat.

Například na Poštovním náměstí se objeví třímetrová skulptura z kovu a kamene, kterou vytvořila bulharská umělkyně Agnessa Petrova. U zámeckých schodů najde své místo socha kosovského umělce Albulena Neziriho, u evangelického kostela bude stát dílo Františky Hausdorfové s názvem Pohled do historie.

Právě to se veřejnosti líbilo nejvíc. Jde o abstraktní sochu připomínající disk s letokruhy a otvorem uprostřed. Na letokruzích jsou zapsány klíčové momenty Aše, přičemž první událost vychází ze středu objektu. Otvorem ve středu díla je možné nahlédnout do okolí.

„Průhled odkazuje na to, co tu předkové zanechali, co vybudovali a jak změnili krajinu. Záleží jen na nás, zda se i my k jejich odkazu přidáme,“ uvedla k dílu autorka.

Nové plastiky se objeví i na ašských náměstích. „S umisťováním soch se už začalo. V následujících dnech bychom měli všechna nově vzniklá umělecká díla osadit na předem vytipovaná místa v širším centru Aše,“ shrnul mluvčí města Milan Vrbata.

Akce se v západočeském městě konala v rámci celoročních oslav 150 let od získání městských práv. Název Kořeny je symbolem znovuoživení v minulosti násilně zpřetrhaných pout mezi Čechy a Němci, které zdejší region silně poznamenalo. Sympozium podpořil dotací evropský program Erasmus.