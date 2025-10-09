Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek

„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku karlovarských strážníku, na které se obrátili obyvatelé domu na náměstí Dr. Milady Horákové. Mezi kójemi pak hlídka se služebním psem našla pětadvacetiletou zlodějku.
Fenku Naty cvičí strážnice Stanislava Šůsová.
Fenku Naty cvičí strážnice Stanislava Šůsová. | foto: Městská policie Karlovy Vary

Do domu vyjela motorizovaná hlídka podpořená psovodkou v úterý kolem osmé hodiny večer. „Strážníci na místě zjistili, že tři sklepní kóje nesou známky násilného vniknutí,“ uvedla Nikola Záhorová, mluvčí karlovarské městské policie.

Vzhledem k tomu, že na zemi ležel šroubovák a svítilna, vyslala hlídka do sklepa služební fenu Naty. Ta neomylně zamířila k hromadě oblečení, které, jak se později ukázalo, zlodějka ukradla přímo z vypáčených kójí.

Žena vypáčila tři sklepní kóje.
Žena vypáčila tři sklepní kóje.
Zlodějku vyčenichala fenka Naty pod hromadou kradeného oblečení.
Za pětadvacetiletou zlodějkou zůstal ve vykradených kójích obrovský nepořádek.
Pětadvacetiletá žena se schovávala pod hromadou nejrůznějších svršků. Fenka do ní šťouchla náhubkem, čímž ji přinutila k pohybu. Na výzvy, ať opustí úkryt, ale zlodějka nereagovala.

„Předstírala spánek. Zvedla se až po opakovaných výzvách,“ řekla Záhorová. Zadrženou ženu strážníci předali přivolaným státním policistům, kteří krádež dále vyšetřují. „Fenka Naty pak dostala velkou pochvalu za perfektně odvedenou práci,“ doplnila mluvčí městské policie.

