„Strážníci incident řeší jako neoprávněný zábor veřejného prostranství. Případ klasifikovali jako přestupek,“ uvedla Lucie Kubešová, mluvčí ostrovské radnice s tím, že si koberec majitel druhý den vyzvedl.

Druhým aspektem podle jejího vyjádření byl fakt, že koberec byl velký a zánovní. „Měl tedy svou hodnotu,“ doplnila. Jeho majitel nechal na místě cedulku s oznámením, že ho uklidí do 17. hodiny. „Nebylo na ní ale telefonní číslo,“ dodala Lucie Kubešová.

„Kdyby to nebylo k smíchu, asi bych musel plakat,“ komentoval zásah městské policie Jiří Netrh, který na případ upozornil na svém profilu na sociálních sítích. „Skoro bych dal ruku do ohně za to, že oznámení bylo na mě,“ domnívá se. Je totiž dlouhodobě ve sporu s městem a jen pár kroků od schnoucího koberce má svůj podnik.

Strážníci za akci z minulého pátku schytali bídu na svém profilu na sociálních sítích, na němž pravidelně zveřejňují nalezené věci s výzvou k vyzvednutí pro jejich majitele.

„Kdybyste takhle aktivně odklízeli každej hegeš z laviček, to by se tu žilo, panečku,“ vyzvala strážníky jedna z diskutujících. Na nepořádek u laviček ve městě si v diskuzi nestěžovala sama. „Co bordel po celým městě u laviček, hřištích, to nikoho ne...e, že,“ přisadila si další.

Pod příspěvkem Jiřího Netrha se ovšem našli i ti, kteří městskou policii hájí. „Pan zastupitel Netrh by měl dbát i na pořádek na veřejném prostranství a to především ve svém okolí a ne si utahovat z MP, která dělá svou práci,“ domnívá se jeden z diskutujících.