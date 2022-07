Kraj začal spolupracovat s ústeckou univerzitou, propojí výuku s praxí

Dokument v úterý podepsali hejtman Petr Kulhánek a děkan fakulty Ondřej Moc.

Děkan nevyloučil, že by podpisem stvrzená spolupráce mohla vést ke zřízení pobočky školy v regionu. „Rád bych už dnes odpověděl, že ano. Memorandum k tomu ostatně otevírá cestu. Ale zatím jsme se na toto téma nebavili,“ konstatoval Ondřej Moc před podpisem dokumentu.

Podle hejtmana Petra Kulhánka se otevírá možnost zřizovat takzvané konsorciální vysoké školy.

„To znamená, že bez ohledu na to, které vysoké školy či univerzity by v kraji otevřely své pobočky, byly by financované ze státního rozpočtu. Může to být i sdružení více vysokých škol,“ naznačil Kulhánek.

„Karlovarský kraj chce nadále posilovat svoji spolupráci s vysokými školami, a to především v sousedních regionech, kde nejčastěji studují mladí lidé z našeho kraje,“ řekla k memorandu Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

Podpisu dokumentu podle hejtmana předcházely měsíce dialogů mezi krajem a školou. „Diskuse jsme vedli s odborem regionálního rozvoje krajského úřadu, s odborníky, kteří připravují strategické projekty, a s dalšími aktéry v regionu,“ upřesnil hejtman.

Vysokoškoláci mohou pomoct s analýzami

Pro region by byla přínosem i možnost využití vysokoškoláků pro podíl na zpracování analýz a studií, jež kraj potřebuje v oblasti rozvoje. „Naším cílem je propojení samosprávy a podnikatelské sféry prostřednictvím krajské hospodářské komory s univerzitní sférou,“ doplnil Kulhánek.

Spolupráce mezi ústeckou vysokou školou a karlovarským regionem má podle děkana Moce dlouhodobou tradici, která nyní podpisem memoranda získala oficiální a silnou podporu.

Jedním z dosavadních výstupů této spolupráce bylo i nedávné promítání studentského filmu, v němž je jedním z protagonistů i hejtman Kulhánek. „Byl jsem dvě hodiny grilován, ale obstál jsem,“ řekl s úsměvem. „Právě film je jednou z netradičních forem výuky. Díky natáčení studenti proniknou hlouběji do problémů,“ doplnil Moc.

Karlovarský kraj současně spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni na přípravě otevření nových oborů zaměřených na kinantropologii a fyzioterapii. Zahájil rovněž spolupráci na vzdělávání odborníků pro oblast chemického průmyslu s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

„Při výběru studijních oborů vycházíme z analýz potřeb našeho regionu,“ dodal hejtman.