Musíme růst, říká šéf firmy Mattoni. Stal se krajským podnikatelem roku

„To, že jsem získal ocenění, i to, že jsem prvním, který ho získal v Karlovarském kraji, je pro mě čest,“ řekl Pasquale krátce po slavnostním dekorování.



Mattoni 1873 si zakládá na tom, že je rodinnou firmou. Vy sám jste ji převzal od svého otce. Budou i další generace rodu Pasquale v čele firmy?

Už jsou, mám dva syny. Doufám, že budou pokračovat v dlouhé rodinné tradici. Samozřejmě je do ničeho nebudu nutit, budou mít na výběr.

Z podniku, který vedete, se postupem času stal největší producent nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Kde je nějaký strop, kam až chcete rozšiřovat své podnikání?

V oblacích! (smích) Postupujeme systematicky, zaměřili jsme se na určité regiony. Konkrétně na střední a jihovýchodní Evropu. A tam je hodně práce. Nepřemýšlíme konkrétně nad dalšími kroky. Uvidíme, co se podaří.

Už jsme mluvili o rodinné tradici. Můj otec vždy říkal: „Musíme růst, nebo zemřeme.“ A v tom budu pokračovat.

Co říkáte ocenění i tomu, že jste vůbec prvním v Karlovarském kraji, kdo ho získal?

Je to pro mě čest. Jsem velice šťastný. Šťastným mě dělají oba aspekty. Karlovy Vary byly první místem, kam jsem v České republice přišel. Strávil jsem tady několik let. Mám spoustu krásných vzpomínek na čas strávený s otcem i se spoustou dalších lidí. Někteří už mezi námi nejsou. Tato doba zůstane navždy mému srdci velice drahá.

Myslíte si, že ocenění, které jste dnes získal, může do budoucna znamenat navázání nových obchodních kontaktů?

Uvidíme. Doufejme, že ano. Ale teprve jsem převzal cenu, takže jak říkám, uvidíme. Každopádně je pro mě oceněním stimulem dále se snažit.

Chystáte nějaké nové aktivity v regionu?

Samozřejmě budeme pokračovat v rozvoji závodu v Kyselce, což je normální. Pokračujeme také v podpoře obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Děláme spoustu práce, která není vždy úplně viditelná. Podporujeme různé společnosti v Kyselce, Karlových Varech i v jiných místech regionu. Do Karlových Varů například letos po několika letech přesuneme Mattoni koktejl festival, který dřív býval v Praze na Staroměstském náměstí.