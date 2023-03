Z mateřské školy vzniknou byty pro mladé, k dispozici jich bude šestatřicet

Do konce června letošního roku by měl mít karlovarský magistrát v ruce stavební povolení. Město ovšem musí sehnat peníze. „Možná je státní podpora,“ naznačil Miroslav Vaněk(Karlovaráci). S revitalizací bytového fondu by podle něj mohlo městům pomoct ministerstvo pro místní rozvoj.

Důvodem, proč se město angažuje ve výstavbě takzvaných startovacích bytů zejména pro mladé, je odliv obyvatelstva. „Naším cílem je vrátit počet obyvatel města nad padesát tisíc,“ konstatovala primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Projektů, jak toho dosáhnout, má město více.

Projekt přestavby bývalé mateřské školy ve Východní ulici na byty přihlásil magistrát do letošního ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje.

Další byty v ubytovně Drahomíra

Další startovací byty by mohly být v městské ubytovně Drahomíra. V polovině objektu mají podle záměru radnice vzniknout startovací malometrážní byty, v druhé pak zůstane ubytovna. Ovšem s vyšším standardem, než nabízí ta současná. Za projektovou dokumentaci zaplatí radnice 1,8 milionu korun.

I v souvislosti s tímto záměrem ovšem náměstek Vaněk mluví o velké investici. Předpokládaná suma vzejde právě z projektové dokumentace, podle Vaňka půjde o stamiliony.

Vedle přestavby objektu řeší projektová dokumentace také související součásti záměru. Jednou z nich je například parkování. „Parkovacích míst bude zapotřebí spousta,“ naznačil náměstek.

Na radnici řeší také možnost družstevní výstavby. Mezi zvažované lokality patří i Krokova ulice s předpokládaným počtem 380 bytů.