Má plán, jak do kraje přilákat nové obyvatele. Doma se mu to podařilo

To ostatně dokumentuje fakt, že počet obyvatel se rok od roku zvyšuje. A přesně stejné ambice má s celým krajem. Potencionální voliče před volbami o svých úmyslech přesvědčuje i kontaktní kampaní.

Jak byste představil Volbu pro kraj?

Nepatřím mezi zakládající členy tohoto uskupení. To založil náš předseda Michal Soukup zhruba před deseti lety. Já jsem naskočil do tohoto rozjetého vlaku před čtyřmi lety. Před posledními krajskými volbami.

Tehdy ale ještě VOK nekandidoval samostatně.

Měli jsme společnou kandidátku s Karlovaráky. Nakonec jsme jako společný projekt uspěli třemi mandáty. Jeden získal VOK, dva Karlovaráci.

Vy ale mezi nimi nefigurujete. Takže pokud hnutí uspěje, bude to vaše premiéra v krajském zastupitelstvu.

Přesně tak. V současné době ale působím na kraji ve výboru pro regionální rozvoj a v komisi pro venkov. Takže styl práce na kraji mi cizí není, byť zatím v pozice neuvolněného člena komisí a výborů.

Máte ambice stát se uvolněným členem vedení kraje?

Strategii máme samozřejmě připravenou. Otázkou bude, kolik mandátů se nám podaří získat. Máme připravené lidi, máme zájem o určité gesce na kraji. Takže ano, jsme připraveni nastoupit i do uvolněných funkcí.

Proč jste se rozhodli jít do voleb samostatně, a ne v koalici s jiným subjektem?

To je správná otázka. Poučili jsme se z minulého volebního období, kdy jsme šli společně s Karlovaráky. Po volbách se nám bohužel vyjednávací síly roztříštily, takže dnes máme v krajské koalici jednoho člena, Jana Picku. Zbývající dva lidé skončili de facto v opozici. Proto jsme se rozhodli, že Volba pro kraj bude kandidovat samostatně. Za volební výsledek si tedy nese plnou odpovědnost, kterou přebírám i já jako lídr hnutí.

V předvolebním čase se často setkáváte s lidmi při veřejných akcích. Jak je podle vašeho názoru právě tato forma oslovování voličů důležitá?

Kontaktní kampaň, ať už přímá, nebo prostřednictvím sociálních sítí, ke komunální i krajské politice patří. Jestliže se chce někdo komunální či krajskou politikou zabývat, je podle mého názoru slušnost s lidmi komunikovat.

Když se takto s potencionálními voliči setkáváte, na co se vás nejčastěji ptají?

Samozřejmě se zajímají o to, proč jsme se rozhodli kandidovat. Cílem Volby pro kraj je udělat z Karlovarského kraje prestižní adresu. To je náš hlavní cíl. A myslíme si, že známe i způsob, jak by se toho dalo dosáhnout.

To je bezesporu bohulibý záměr. Ale v očích i některých politiků je Karlovarský kraj poslední ve všem. Jak chcete toto vnímání regionu změnit?

Pod tím pojmem prestižní adresa si představujeme situaci, že se staneme krajem, ve kterém se dobře žije současným obyvatelům. Ale je třeba do něj přilákat i obyvatele nové. To, co vedení kraje může přímo ovlivnit, je zdravotnictví, do něhož v současné době kraj investuje nemalé prostředky. Myslíme si ale, že není nastavený efektivní a dlouhodobý způsob jejich využití. Určitě je potřeba dořešit dopravní obslužnost kraje. Není to jen o centrálních městech, ale i o mnoha malých sídlech, z nichž lidé dojíždějí za prací, děti za vzděláním, senioři k lékařům… Systém je potřeba propracovat. Jako starosta Hroznětína se například už 15 let snažím vyladit, aby vlaky a autobusy nejezdily ve stejném čase. Bohužel, zatím neúspěšně.

Jako dlouholetý starosta Hroznětína jste měl šanci vybudovat z města onu tak skloňovanou prestižní adresu. Myslíte si, že se vám to povedlo?

Jsem o tom stoprocentně přesvědčený! Jako uvolněný místostarosta jsem nastoupil v roce 2006, od roku 2010 jsem v pozici starosty. Když si vzpomenu, jak Hroznětín vypadal před osmnácti lety, byla to taková zašedlá obec. Dnes si myslím, že se nám tu prestižní adresu podařilo vytvořit. Jsme rozvíjejícím se městem. Jsme jedním z mála sídel v kraji, kde obyvatelé neubývají, ale naopak přibývají. V roce 2006 jsme měli 1856 obyvatel, dnes jich je přes 2100. Máme stále funkční mateřskou i základní školu, zdravotní středisko, kde ordinuje praktický i dětský lékař a stomatolog. Dostal jsem se do situace, kdy jsme o praktického lékaře i zubaře přišli. Musel jsem si poradit sám, což se podařilo, zde patří poděkování i kolegům zastupitelům za uvolnění potřebných investic. Nepomohly mi ani zdravotní pojišťovny, které jsou za to zodpovědné, a bohužel nakonec ani Karlovarský kraj.

Pokud by se VOKu zadařilo, a vy byste se dostal do uvolněné funkce na kraji, nechal byste si k ní ještě starostování?

Ne. Nejsem zastáncem toho, aby se sedělo na dvou židlích. Mám tady velice dobrý kolektiv zastupitelů, s nimiž jsme tuto otázku probírali. Pokud by to dopadlo tak, že bych získal uvolněnou funkci, samozřejmě bych nad Hroznětínem nechtěl ztratit kontrolu, ale už jen z pozice neuvolněného místostarosty či radního. Už v loňském roce jsem přitom oznámil, že v roce 2026 na pozici starosty kandidovat nebudu. Dvě desetiletí práce v uvolněné funkci na radnici je podle mého názoru dost. Do takových funkcí mají jít mladší lidé. I vzhledem k tomu, že se státní zpráva stále digitalizuje. Je potřeba si přiznat, že noví lidé mohou vidět věci, které se dají ještě zlepšit. Těm chci být nápomocen. Já jako zkušený nováček zase můžu být přínosem pro Karlovarský kraj.