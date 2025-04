„Není možné, aby přímo v lázeňském centru bylo možné parkovat za desetikorunu na půl hodiny. Navíc placené stání na ulicích by mělo být pouze krátkodobé. Samozřejmě, že bude možné bezplatně naložit a vyložit například kufry lázeňských hostů, to je ale stání pouze na pár minut. Ovšem pokud někdo bude chtít mít auto celý den na ulici, tak holt v lázeňském centru za to bude muset zaplatit,“ konstatoval starosta Martin Hurajčík.

Město v té souvislosti plánuje vyměnit část starých parkovacích automatů za nové a zbylé přeprogramovat tak, aby bylo možné platit za parkování v korunách, eurem, kartou či prostřednictvím aplikace.

„Počet automatů navyšovat nebudeme. V současnosti jsou jich ve městě necelé čtyři desítky,“ vypočítal starosta.

Podle něj se ale na ulicích objeví víc informativních sloupů, na kterých bude třeba odkaz na aplikaci a také nasměrování k nejbližšímu parkovacímu automatu, aby jej řidiči rychle našli.

„Celý parkovací systém bude kompletně nový a bude komunikovat se systémem, který už nyní funguje na centrálním parkovišti. Měl by obsáhnout všechna parkovací místa ve městě včetně parkovišť, a nabídnout řidičům nový naváděcí model na centrální parkoviště nebo parkovací dům. Zároveň jim ukáže, zda a kde jsou volná místa,“ popsal.

Z ulic by měla mizet i místa vyhrazená pro potřeby hotelů. Podle starosty i tyto plochy dopravní policie postupně omezuje.