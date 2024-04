Mariánské Lázně chtějí vybudovat balneologický park v Pottově údolí

Na místě vedle zahrádkářské kolonie, kde volně vyvěrá několik pramenů minerálek, jej plánuje vybudovat tamní radnice. Zatím léčivá voda obohacená o oxid uhličitý bez užitku míří do potoka. „Nyní jsme ve fázi záměru. Chystáme studii, která ukáže možnosti rozvoje v současnosti nevyužívané lokality. Letos by měla být hotová,“ uvedl radní pro cestovní ruch a UNESCO Miloslav Chadim.

Se záměrem město nejprve seznámilo odborníky, aby mělo jistotu, že se nesetká s negativními reakcemi. Oslovilo například krajský Institut lázeňství a balneologie, zástupce ministerstva zdravotnictví či místní pobočku Agentury ochrany přírody a krajiny. „Chtěli jsme hned na začátku zjistit, jestli náš záměr podpoří. Všichni oslovení byli pro,“ informoval mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

Inspirací pro Mariánské Lázně je podobný Balneopark Vincenze Priessnitze v Jeseníkách. „Návštěvnost je vysoká, a to je v tamních nádržích běžná voda. Tady bychom používali minerálku. Vyvěrá jich tu na malé ploše několik a zajímavé je, že každá má jiné složení. Jejich vydatnost je velká, můžeme si dovolit využít samovolně vyvěrající prameny v opravdu velké míře. Samozřejmě bude nutné postupovat opatrně, aby práce nezasáhly do funkčnosti pramenů,“ ujistil mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

Účinky minerálky na vlastní kůži

Kolik bude vybudování balneoparku stát, ukáže teprve hotová studie. Až bude mít radnice k dispozici návrh, jak by mohl balneopark vypadat a co všechno by bylo možné využít, dojde na upřesnění ceny.

„Zatím odhaduji, že to budou nižší desítky milionů. Nicméně předpokládám, že půjde o dlouhodobější projekt. Mohli bychom balneopark budovat pomalu, postupně jednotlivé prvky přidávat. Všechno bude záležet na rozpočtu a potřebách města, na tom, kolik bude volných finančních prostředků. Možná bude možné získat nějaké dotace, třeba na základě atraktivity těch pramenů,“ předestřel starosta s tím, že balneopark by měl sloužit veřejnosti, třeba na ochlazení v horkých letních dnech.

„Mohly by to být takové lázně na zkoušku. Lidé by si zde mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké jsou účinky minerálky. Mnozí z obyvatel města totiž v lázních ještě nebyli. Ale pozor, voda to bude přece jen studená a proudící,“ dodal Miloslav Chadim.

Lázeňský trojúhelník, kam kromě Mariánských Lázní patří také Karlovy Vary a Františkovy Lázně, je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Klimatické podmínky v Mariánských Lázních navíc zařadilo loni ministerstvo zdravotnictví mezi přírodní léčivé zdroje.