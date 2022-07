Karlovarský dřevorubec porazil na mistrovství s pilou Helenkou i matadory

Vedle juniorského mistra republiky získal i cenu pro absolutního vítěze, výrazně zabodoval i v jednotlivých disciplínách.

„Utekla mi jenom výměna řetězu. A to jsem ji tak trénoval,“ lituje zpětně Marek „jen“ čtvrtého místa v této dovednosti. Ve zbylých čtyřech, tedy v kácení, odvětvování, kombinovaném řezu a řezu na podložku, ovšem získal tři zlaté medaile a jednu bronzovou. V týmové kategorii pak přidal do sbírky další bronz. V juniorském věku tak dokázal vypálit rybník i daleko starším borcům.

Pro Marka Knotka bylo letošní české mistrovství čtvrtým v jeho kariéře, kterého se absolvent Střední lesnické školy ve Žluticích od svých osmnácti let zúčastnil. „Mým doposud největším úspěchem bylo loňské třetí místo v kategorii juniorů a zlatá medaile v kombinovaném řezu,“ vzpomíná mladý dřevorubec. Závodit už začal na škole.

Letošnímu úspěchu předcházel pečlivý trénink. „Trénuji doma s kamarádem. Chce to i pohled někoho jiného. Tréninky si natáčíme na video, abychom zpětně mohli vyhodnotit, co děláme špatně. A to se letos vyplatilo,“ vysvětluje úspěšný dřevorubec.

Nezastírá, že jiní účastníci mistrovství dokážou zadaný úkol splnit rychleji. Rychlost ovšem není úplně rozhodující. „Je to hodně o preciznosti,“ říká Marek, který rok pracuje pro Lázeňské lesy Karlovy Vary. Předtím byly zaměstnavatelem mladého karlovarského dřevorubce Vojenské lesy a statky.

Letos mu na mistrovství paradoxně prospěl fakt, že s motorovou pilou v poslední době příliš nepracuje. Věnuje se spíš tahání dřeva koňmi. „Dovednosti ze závodů ovšem zúročuji i při práci v lese. Sice tam není tak precizní jako při mistrovství, ale základy se hodí určitě. Třeba bezpečnost při kácení, na kterou se při závodech hodně dbá,“ podotýká Marek Knotek.

Pila, která se jmenuje Helenka

O Helence Marek mluví jen v superlativech. Pojmenoval tak pilu, se kterou závodí. „Koupil jsem ji v den, kdy má Helena svátek,“ vysvětluje.

Do práce ji ovšem nebere. Je totiž řádně „vytuněná“, a tudíž pro náročnou práci v lese nevhodná. „Je upravená speciálně pro závodní účely. V lese by mi odešla možná už po roce.“

V závodním módu, kdy ji vedle tréninků používá jen několikrát do roka právě při závodech, může ovšem vydržet několik let. „Klidně deset i patnáct. Prostě dokud nepřijde na trh novinka, kterou bych chtěl víc,“ říká Marek Knotek.

Aktuálně tak bojuje s typem 572 XP od Husqarny. „Dřív jsem měl starší typ. Tenhle má ale lepší ergonomii i vyšší výkon. Oproti standardní pile je ale díky úpravám ještě větší, kolem čtyř koní,“ popisuje svou zbraň úspěšný karlovarský reprezentant.

Marek Knotek už spřádá plány na obhajobu titulu v příštím roce. V jednom má však jasno už dnes. Motorové pile zůstane věrný. Takzvaný timber sport, tedy dřevorubecký sport se sekerou a pilou, ho neláká. „Vyzkoušel jsem si ho, ale na můj vkus je to hodně o brutální síle. Pilu a sekeru jsem tak rychle odložil,“ dodává se smíchem karlovarský dřevorubec.