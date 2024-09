Sportovní areál Lokomotivy v Chebu se promění, prostor zde najde i kultura

„O tom, jak sportoviště Lokomotivy využít, se v Chebu diskutuje už dlouho. Na přetřes přišla i otázka obnovení fotbalového hřiště s živým trávníkem. V současné době je hotová studie dalšího využití areálu. Počítáme s tím, že umělá tráva zůstane zachovaná v takovém rozsahu, aby odpovídala požadavkům a dalo se na ní regulérně hrát. Vedle by mělo dojít k vybudování nového travnatého fotbalového hřiště, o kus dál plánujeme další multifunkční hřiště pro míčové sporty. Rozměrově by bylo jako hřiště na házenou a v zimě by jej měla zastřešit nafukovací hala. K tomu jsme se rozhodli, protože kapacita sportovní haly leckdy nestačí. Předpokládáme tak, že o využití dalšího krytého sportoviště bude ze strany sportovců určitě zájem,“ nastínil chebský místostarosta Pavel Pagáč.

Podle jeho slov nebudou v areálu chybět tribuny, a to jak kryté, tak nekryté. Cílem je, aby diváci mohli všechna utkání komfortně sledovat. „A zároveň abychom ten prostor mohli využít i pro další akce, jako je například festival dechových orchestrů FIJO. Bavíme se o kapacitě asi 2,5 tisíce diváků,“ naznačil Pagáč s tím, že město se pokusí získat na proměnu sportovišť dotaci.

Nejprve ale počítá s úpravami sportovní haly. Práce začnou už příští rok. „Cheb má od ministerstva životního prostředí slíbenou dotaci na snížení energetické náročnosti budovy. To znamená, že se bude opravovat a zateplovat kompletně plášť a zastřešení. Současně se opraví i vnitřní elektroinstalace, která už je dožilá. Rozpočet na tento projekt je asi 57 milionů korun, dotace by měla být ve výši asi 27 milionů. Zbývající peníze zaplatí město ze svého rozpočtu,“ doplnil místostarosta. Ujistil, že město se bude snažit práce naplánovat tak, aby omezení sportovních oddílů a klubů, které halu využívají, bylo co nejmenší.

Areál TJ Lokomotiva na chebských Hradčanech pochází z roku 1952. V sedmdesátých letech prošel nákladnou rekonstrukcí. Tím však větší investice do sportoviště skončily. Tělovýchovná jednota Lokomotiva, které před několika lety areál patřil, nemohla zvládnout péči o chátrající budovy a utáhnout milionové náklady na provoz.

V naději, že se jí podaří překonat finanční problémy, si v prosinci 2007 půjčila od města osm milionů korun. Jenže to nepomohlo. Správa a údržba rozsáhlého areálu byla nad možnosti sportovců. V souladu se smlouvou o půjčce proto TJ Lokomotiva převedla v roce 2013 celé sportoviště do majetku města. To se nyní snaží zchátralý areál postupně opravit a zmodernizovat.

Po roce a osmi měsících se letos v červnu atleti dočkali opraveného stadionu v karlovarských Tuhnicích.