Místo desek se do jukeboxu vmáčkli muzikanti. Kuriozita je ve Varech hit

Klasické zábavě dal úplně jiný rozměr producent Petr Fořt. Jeho projekt Live Jukebox slaví úspěch jak doma, tak v zahraničí. V Karlových Varech se po celou dobu festivalu střídá řada hudebníků. Svými písněmi zpříjemňují chvilky těm, kteří se zastaví u průčelí Vřídelní kolonády.

V úterý a ve středu do karavanu zasedli konkrétně zpěvák Ricardo Delfino, kytarista Štěpán Kordík a bubeník Honza Řehák. „Se Štěpánem hrajeme už osm let jako Crossroads bros. Nemáme se tedy čím překvapit. Hraní v Live Jukeboxu jsme si už několikrát vyzkoušeli. Byli jsme s ním i na velkých festivalech v zahraničí,“ řekl Ricardo.

„Největší zájem je většinou o píseň Stinga Englishman in New York. Hodně se líbí i Beatles či Joe Cocker. Vzhledem k tomu, v jakém hrajeme složení, jsme museli přizpůsobit aranžmá jejich písní,“ podotkl Ricardo Delfino. A když si náhodou nikdo svůj zamilovaný song nezvolí, zahrají si muzikanti prakticky cokoliv. „I to, co třeba momentálně není ve výběru,“ doplnil Ricardo.

V repertoáru mají na osm desítek hitů. „S každým setem měníme nabídku jukeboxu. Za prvé aby se písně neoposlouchaly, a za druhé abychom z toho nezešíleli my,“ se smíchem vypráví zpěvák. Směna v karavanu obnáší až šest hodin čistého hraní. „Zvládnout se to dá, děláme přestávky,“ doplnil.

„Vydržíme díky tomu cokoliv a dlouho“

Ani poněkud klaustrofobické prostředí improvizovaného studia podle Ricarda nemusí být na škodu. „Ve dvou či ve třech je to vcelku pohoda, ve čtyřech už je to trochu náročnější. Ale s partou kamarádů je to docela i zábava. A taky výborná škola. Díky jukeboxu jsme se naučili vydržet cokoliv a dlouho. Za ten WOW efekt, který tento projekt v kolemjdoucích vyvolává, to stojí,“ řekl muzikant s poukazem na to, že moc podobných živých jukeboxů v Evropě není. „Možná tři,“ upřesnil.

I proto je na první pohled nepřehlédnutelný karavan v plné permanenci. Hudba z něj zní nejen na českých, ale i na zahraničních akcích. Ricardo Delfino rád vzpomíná na food fest v Rumunsku. I když to byla práce náročná, ve stísněném prostoru trávil několik dní po sobě až šest hodin čistého času, váže se k ní i řada příjemných chvil. „Třeba jednou, když už jsme skončili, začala jen o pár metrů dál hrát kapela Morcheeba. A tak jsme si šli poslechnout legendy,“ dodal.