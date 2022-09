Bojíme se, piloti nám létají nad hlavami, stěžují si lidé v Chebu

Obavy místních se zintenzivnily po nedávné tragické havárii historického letounu v průběhu leteckého dne. Trosky letadla tehdy zasáhly několik zahrad a domů, naštěstí nikoho vážně nezranily.

„Nemám nic proti letišti a letadlům. Ale vadí mi, když několikrát do měsíce přelétne pár metrů nad mým komínem letadlo, které tu nemá co dělat. Všichni jsme viděli, jak to dopadne, když se stane nějaký incident,“ uvedl například Vlastimil Strýček, který s rodinou žije v těsném sousedství letiště.

Vadí mu, že jeho podněty, které zasílá Úřadu pro civilní letectví i správci letiště, zůstávají bez větší odezvy.

„Když jsem si stěžoval přímo pilotům, kteří z toho letadla vylezli, a ptal se jich, proč mi lítají nad barákem, vysmáli se mi a ještě na mne dělali posunky,“ poukázal na problém Strýček. Řekl také, že jeho děti a vnoučata z obav o bezpečnost do Podhradu jezdit nechtějí.

Podobnou zkušenost mají i další obyvatelé lokality. Například manželé Slámovi si podle svých slov připadají jako ve válce a psychicky trpí. Poté, co jim na zahradě přistála část havarovaného stroje, spolu s dcerou trnou hrůzou, kdykoli jen uslyší motor a zahlédnou nad domem letadlo.

Starat se má letiště

Zástupci Aeroklubu Karlovy Vary, který letiště v Chebu spolu s Ultralight Clubem Cheb provozuje, nejprve stěžovatele odkázali na Úřad pro civilní letectví. Poté, co se do diskuze vložil starosta Antonín Jalovec, lidem navrhli, aby svoje podněty zasílali e-mailem na adresu aeroklubu.

„Je třeba nahlásit datum, čas, barvu stroje, imatrikulaci, tedy znak a číslo na letounu, místo incidentu, nejlépe tedy ulici a číslo popisné parcely, nad níž se událost stala. Důležité je doplnit vše fotografií nebo videozáznamem,“ vyjmenoval Tomáš Rota, vedoucí letového provozu letiště v Chebu.

Václav Mastný, člen rady spolku Ultralight club Cheb, poté slíbil, že podnět provozovatel letiště předá k prošetření Úřadu pro civilní letectví.

Vzhledem k tomu, že pořízení fotografie nebo videa je při rychlostech letounů složité, apelovali obyvatelé na to, aby radnice přenesla povinnost sledovat dodržování pravidel pro přilétající a odlétající stroje na provozovatele letiště.

Padl i návrh, s nímž přišel místní obyvatel Karel Tyrpekl, aby město osadilo v místě častých incidentů kameru, která by případné porušení pravidel zaznamenala. Podle Tyrpekla by rovněž bylo vhodné, kdyby se provozovatel letiště informoval, jak řeší potíže s neukázněnými piloty jinde.

Starosta Antonín Jalovec připustil, že osazení kamery v zásadě možné je, upozornil však, že se jedná o běh na dlouhou trať. Rovněž řekl, že se zřejmě bude třeba zamyslet nad smluvním vztahem města a provozovatele, který má letiště ve výpůjčce. Dlouholetý pilot Josef Hoffmann se ale nechal slyšet, že chování pilotů není věcí provozovatele letiště.

„Ten zodpovídá pouze za to, že bude sjízdná dráha a budou splněny parametry toho letiště. Ale na piloty páky nemá. Podobně jako například krajská správa silnic nezodpovídá za to, jak se chovají řidiči. Dohled nad leteckým provozem vykonává Úřad pro civilní letectví,“ upozornil Hoffmann.

Lidé v Podhradu však dali jasně najevo, že nestrpí, aby si piloti nad jejich domy dělali vlastní letecký koridor. Očekávají, že jim v jejich boji pomůže jak aeroklub, tak město Cheb. „Pokud nás někdo svévolně ohrožuje na životech, budeme se bránit. A to všemi prostředky,“ dodal Vlastimil Strýček.