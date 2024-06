Matka vymyslela terapii pro nemocnou dceru. Začaly schovávat les do kapsy

„Původně to byla terapie pro mou dceru, která trpí epilepsií. Začaly jsme spolu vyrábět klíčenky s houbami zalitými v pryskyřici. Je to piplačka, ale pro procvičování jemné motoriky absolutně dokonalá,“ líčí Jaroslava začátky tvorby. Na vánočních trzích pak zjistila, že je o klíčenky zájem. A s ním přišly i dotazy typu: „Uměla byste náušnice? Prstýnky? Přívěsky?“ A Jaroslava si řekla: „Proč ne?“

A proč vlastně jen houbičky? Což takhle zkusit do pryskyřice zalít i sušené květy? Anebo třeba pampelišku? Od nápadu byl k realizaci už jen krůček. Ale trochu komplikovaný. „Jakmile se výroba stala částečnou povinností, přestalo to dcerku bavit,“ svěřuje se šperkařka s patáliemi, které zažil asi každý rodič.

V denním programu Jaroslavy se tak najde volný okamžik jen těžko. Dopoledne kancelářské práce, odpoledne čas věnovaný oběma jejím dcerám a večer se prakticky celý dům mění v dílnu. Květy suší snad ve všech knížkách, co jich doma má, ložnici z větší částí zabírá stůl, na němž se pod jejíma rukama rodí nádhera. Víkendy pak často tráví na trzích. A po večerech spřádá plány. A že jich má!

Největší sen? Chráněná dílna

„Chtěla bych, aby mě jednou tato práce dokázala uživit,“ sdílí jeden z nich. Propracovat se k němu chce však postupně. „Všechno dělám za vlastní peníze, nepůjčila jsem si ani korunu,“ říká. Jenomže místo v domě v Hřebečné jí začíná být malé. „Léčebné lázně Jáchymov mi nabídly prostory u bazénového centra, kam bych se mohla s dílnou přestěhovat. Vedení lázní mi vyšlo vstříc i tím, že mé výrobky nabízejí jako své vánoční dárky,“ líčí Jaroslava.

Tím asi největším snem je ovšem zřídit chráněnou dílnu. „Myšlenka je taková, že bych ji chtěla spustit v době, kdy bude mé dceři 18 let. Chtěla bych v ní dát šanci lidem se zdravotním hendikepem. Ať už těm trpícím epilepsií, nebo třeba roztroušenou sklerózou. Chtěla bych pro ně vytvořit místo, kde by se mohli realizovat. Ale i to bude postupný proces,“ doplňuje Jaroslava. Ten by mohla urychlit krajská dotace pro začínající podnikatele, o níž chce letos v září usilovat.

Až někdy uvidíte na trzích přívěsky s modrými kvítky pomněnek, lampičky s pampeliškou anebo třeba nosič na panáky se všehochutí polního kvítí a trav, můžete si být takřka jisti, že všechna ta krása vznikla pod rukama Jaroslavy Balíkové. Tu lze objevovat i na Instagramu, kde ji najdete pod hashtagem lesvkapse.