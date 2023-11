Háčkovaná paráda zahřívá sochu Františka i litinové koule na kolonádě

16:10

Socha malého Františka, stromy na lázeňské promenádě, litinové koule na zábradlí i velké květináče. To všechno už dostalo slušivou háčkovanou pokrývku a září do dálky. Tradice odívat sochu a další předměty do veselých barev vznikla ve Františkových Lázních zhruba před deseti lety díky skupině nadšenců sdružených kolem místní galerie Brömse. Do šedivých dnů chtěli přinést světlo.