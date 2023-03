Mariánské Lázně touží po statusu „klimatické“, mají ho téměř na dosah

„Jsme v poslední fázi úsilí o získání statusu klimatických lázní. Věříme, že se nám to podaří. Ale už nyní máme informace od hodnotitelů, že musíme udělat další kroky, abychom výjimečný status udrželi. Konkrétně omezit vjezd automobilů do nejužšího lázeňského centra,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

V praxi to podle starosty znamená, že nikoliv zcela zakázat, ale alespoň nějak regulovat. Město v této souvislosti zkoumá možnosti, jak zachovat dopravní obslužnost a zároveň neohrozit status výjimečného klimatu ve městě. V úvahu připadá více variant.

O statut usiluje město od roku 2021

„Už nyní je omezený a zpoplatněný vjezd na Goethovo náměstí. Můžeme si rovněž vzít příklad z některých jiných měst, která zakázala vjezd v určitých časech do centra nebo dovolila jen zásobování a příjezdy na hotely. Možností je celá řada, musíme vymyslet nějakou nejvhodnější k naší dopravní situaci,“ podotkl starosta.

O získání statusu klimatických lázní začaly Mariánské Lázně usilovat v květnu 2021. Ovzduší měřil Český hydrometeorologický ústav ve městě již čtyřikrát, pokaždé jednou za čtvrtletí. První měření se uskutečnilo loni v lednu, počtvrté a naposled se čistota ovzduší zkoumala v listopadu.

Všechny léčivé zdroje na jednom místě

Předchozí měření vždy ukázala kvalitní ovzduší hluboko pod limitními hodnotami danými legislativou. Poslední výsledky celého procesu by mělo město mít k dispozici v dubnu. Rozhodnutí, zda se město bude pyšnit přívlastkem klimatické lázně, by tak mohlo padnout už v první polovině letošního roku.

Pokud měření kvalitu ovzduší potvrdí, budou Mariánské Lázně sedmým lázeňským místem s tímto označením v České republice a po Lázních Kynžvart druhým v Karlovarském kraji. Vedle jedinečného klimatu by lázně nabízely i další léčivé zdroje, tedy minerální prameny, minerální oxid uhličitý a rašelinu.

„Mariánské Lázně by se tak staly jediným městem, kde by byla všechny léčivé zdroje dostupné na jednom místě,“ dodal Martin Hurajčík. Ten věří, že právě jedinečná kombinace všech léčivých zdrojů by mohla do města přilákat více hostů z tuzemska i ze zahraničí.