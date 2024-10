Detaily o péči i budovách. Lázeňskou idylu z archivních filmů muzea digitalizují

„Jsou to oficiální filmy Československých státní lázní z let 1966 až 1985, které sloužily k propagaci lázeňství po celém světě. Existují proto v řadě jazykových mutací,“ uvedla ředitelka muzea Dominika Kožešníková.

Proces digitalizace čeká 25 filmů v českém znění. „Jsou to snímky týkající se lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně,“ upřesnila Kožešníková s tím, že v depozitáři muzea jsou ještě filmové materiály týkající se Teplic.

Podle krajské radní pro kulturu Oľgy Halákové snímky detailně popisují lázeňskou péči v době jejich vzniku. „Ale nejen to. Zachycují i samotné nemovitosti a detaily těch budov i jejich účel,“ upřesnila krajská radní. Náklady na jejich čistění a digitalizaci dosahují částky přesahující 406 tisíc korun.

Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, měli by ve filmových laboratořích převést filmy do jedniček a nul do konce listopadu. Vedení Muzea Karlovy Vary počítá s jejich prezentací do konce letošního roku.

„Děláme rekonstrukci našeho webu, digitalizovaným snímkům bychom moc rádi věnovali samostatnou sekci,“ řekla Dominika Kožešníková s tím, že filmy chce muzeum prezentovat i na různých svých akcích.

Originální filmový materiál se po vyčištění vrátí do depozitáře muzea. „Bude uložený v hermetických obalech,“ dodala ředitelka.