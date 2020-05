V Chebu se už chystá stavba nové lávky, lidé se po ní projdou za dva roky

Do města už zavítali zástupci lovosické společnosti Raeder & Falge, která uspěla ve výběrovém řízení s nabídkou lávky za 119,5 milionu korun včetně DPH. Na jednání s vedením města projednali podrobnosti stavby.



„Jejich zájem převzít projekt trvá. Ukázalo se, že jednatel společnosti má vztah k městu Cheb a i k lávce, takže tam bude trocha nostalgie. Nicméně přímo na místě se ještě několik měsíců nic dít nebude,“ uvedl zástupce chebského starosty Miroslav Plevný s tím, že v současnosti se pilují technologické záležitosti.

Teprve potom začne samotná stavba. „Vše běží v souladu s našimi potřebami,“ ujistil Plevný.

Ze smlouvy mezi městem a firmou Raeder & Falge kromě jiného plyne, že nejpozději do půlky listopadu příštího roku musí firma prostavět a vyfakturovat částku alespoň 67,5 milionu korun bez DPH. Je to proto, aby město stihlo vyčerpat schválenou dotaci na stavbu od Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta je ve výši 82 milionů korun.

Zbytek z celkové částky bude muset radnice uhradit z vlastní kasy. Kromě ceny za samotnou stavbu je ve hře ještě dalších zhruba 30 až 40 milionů korun. Tolik budou stát výluky po dobu stavby. Lávka má být podle smlouvy kompletně hotová do konce dubna roku 2022.

„Vypisovali jsme hned několik kol tendru, měli jsme problém vybrat dodavatele. Podařilo se to až napotřetí, kdy jsme vyšli firmám maximálně vstříc a zmírnili i podmínky soutěže. Dál už jsme jít nemohli, jsme vázáni podmínkami dotace,“ řekl starosta Antonín Jalovec a připomenul, že do prvního kola se přihlásil pouze Metrostav, který ale požadoval 130 milionů korun bez DPH.

Celková cena lávky by se tak vyšplhala ke 160 milionům, přičemž město by dostalo dotaci jen 82. V dalším výběrovém řízení už město nastavilo cenový limit na hranici 100 milionů korun bez daně, tedy 121 milionů celkem. Nepřihlásil se však nikdo.

Rekonstrukce nebyla možná

O tom, že je lávka ve špatném stavu, se vědělo už řadu let. Dokonce už byl přichystaný projekt na její rekonstrukci. Jenže než k tomu došlo, přišli kontroloři na to, že do konstrukce zatéká voda. Hasiči tehdy vodu odčerpali, avšak následná prohlídka odhalila, že lávka, na kterou chodily obdivovat železniční techniku generace milovníků mašinek, má svoje odžito. A tak zůstala uzavřená.

Před dvěma lety došlo na její snesení. Do Chebu kvůli tomu přijel jeden z největších jeřábů v republice. Jen necelý rok poté měla radnice k dispozici čtyři varianty, jak by mohla nová lávka vypadat. Přiklonila se k té nejlevnější, k lávce z betonu za 52 milionů korun.

„Pro beton jsme se rozhodli s ohledem na cenu i vzhledem k budoucí údržbě. Ocelovou konstrukci by bylo nutné v pravidelných intervalech natírat, beton je relativně bezúdržbový,“ vysvětlil tehdy volbu starosta Chebu Antonín Jalovec.

Jenže se ukázalo, že navrhovaná podoba lávky neprojde. Stávající patky pilířů totiž byly příliš blízko kolejí.

„Přestože tam ty patky takto stojí už několik desetiletí, výjimku nedostaneme. Dosavadní projekt nemůžeme použít. Bude nutné jej zásadně přepracovat,“ řekl Jalovec poté, co se nepříjemnou zprávu dozvěděl.

Od té doby radnice hledala novou podobu lávky, která by splňovala požadavky města i železničářů. A tak se projektanti opět pustili do práce. Navrhli elegantní a štíhlý most pro pěší, jež je zčásti zavěšený na lanech. S žádostí o pomoc s financováním stavby se Chebští obrátili na stát, a uspěli.

Starou lávku rozebral obří jeřáb