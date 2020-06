Pravda a láska bude mít své místo i v Chebu, získá lavičku Václava Havla

Iniciátorem veřejné sbírky na pořízení lavičky je spolek Komunitní osvětové společenství (KOS).



„On ten nápad vznikl už dávno. KOS je totiž pravidelným organizátorem Procházek pro Václava Havla, což jsou každoroční vzpomínkové akce s ohrnutými nohavicemi, které se konají v prosinci. A protože se k Havlovu odkazu hlásíme, přišlo nám, že je na místě nějak ten odkaz ve městě zhmotnit. Navíc lavička, jejímž autorem je Bořek Šípek, nám přijde jako vkusný umělecký artefakt. Cheb, který má překrásné historické centrum, by si něco takového určitě zasloužil,“ řekla jedna z iniciátorek projektu Lucie Poláková.

Podle jejích slov by lavička mohla ozdobit lípu u historického Špalíčku. „Při pohledu od radnice je to první lípa vpravo,“ upřesnila Poláková.



Plánu na umístění lavičky už dali zelenou památkáři, záměr schválilo město Cheb a souhlas udělila i nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Právě ta má výhradní právo rozhodnout, kde lavička bude.

„Poslali jsme do Prahy žádost i s vizualizací. Minulý týden Dagmar Havlová zaslala do Chebu dopis, ve kterém nám přeje hodně zdaru. Zároveň uvedla, že záměru postavit lavičku na náměstí požehná,“ uvedla Poláková.

Ta plánuje, že lavička by se mohla na náměstí objevit ideálně v den Havlových narozenin, tedy 5. října. Pokud se ale povede peníze sehnat dřív, není vyloučeno, že ji spolek nechá osadit s předstihem.

„Ale určitě to bude letos a nebude chybět slavnostní odhalení. Sbírka začala vloni v březnu a v současné době máme na transparentním účtu přibližně 150 tisíc korun. Na lavičku včetně instalace potřebujeme dvojnásobek, přesně 307 tisíc. Naším záměrem je, aby na lavičku vybrali mezi sebou sami občané. Zatím se to daří. Každý, kdo by se chtěl přidat, najde podklady na našich webových stránkách,“ konstatovala Poláková s tím, že na účtu je již dostatek peněz na zaplacení zálohy, v těchto dnech tak spolek zadává výrobu uměleckého díla.

Pocta Václavu Havlovi

Cheb se tak po Karlových Varech stane druhým místem v kraji, které bude mít svou lavičku Václava Havla. Zařadí se k takovým městům jako například Washington, Barcelona, Dublin, Benátky, Praha, České Budějovice, Hradec Králové nebo Plzeň.

Myšlenka takzvaných Havel’s Place v symbolické podobě dvou židlí a kulatého stolku pod lípou jako českým národním stromem se stala významnou poctou památce Václava Havla. Lavičku navrhl světoznámý architekt a designér Bořek Šípek, dlouholetý přítel Václava Havla a tehdejší hlavní architekt správy Pražského hradu. Přišel s velmi jednoduchým a přitom kreativním designem – dvěma zahradními křesly z kovu a dřeva, které spojuje kulatý stolek, jehož středem prorůstá strom.

Spolu s Bořkem Šípkem projekt inicioval tehdejší velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič. Originální památník má sloužit jako místo vyzývající k usednutí a přemýšlení, k navazování nových kontaktů, rozvíjení dialogu či naslouchání myšlenkám druhých. Místa tak symbolizují otevřenost, sám autor instalaci nazval Hovoří demokracie.

Blízký přítel Václava Havla Tomáš Halík uvedl, že místo se dvěma židlemi symbolizuje ochotu spolu hovořit. „A to je také důležitý odkaz Václava Havla. I když jsme lidé různých názorů, různého politického či náboženského přesvědčení, přece jenom je důležité, abychom si sedli za jeden stůl a společně hledali pravdu.“