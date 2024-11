Trénuje pětkrát týdne, nepoleví ani doma. Mladá gymnastka míří mezi špičku

„Od mala jsem milovala pohyb a tancování. Když jsem viděla gymnastky v krásných dresech, okamžitě mě to okouzlilo. Maminka mě přivedla ve čtyřech a půl letech do gymnastického klubu TopGym Karlovy Vary na nábor, kde jsem poté začala trénovat. Lákalo mě, jak gymnastika spojuje ladnost, obratnost, krásu a hudbu,“ vzpomíná na své začátky nadějná gymnastka.

„Nejvíce mě baví pocit volnosti, a možnost zacvičit sestavu tak, abych co nejlépe vyjádřila skladbu, kterou jsem si vybrala,“ dodala Laura. Ta se vždy snažila dávat do tréninků maximum, přestože na velké úspěchy nejdříve nepomýšlela.

„S podporou rodiny a trenérů jsem postupně začala věřit, že snad mohu dosáhnout svých sportovních snů a cílů. Dodnes trénuji čtyřikrát až pětkrát týdně a občas si doma procvičuji gymnastické prvky, rozsahy nebo zkouším nové věci s náčiním. Mám ráda i další sporty, hlavně plavání a běhání,“ nastínila svůj sportovní režim juniorská reprezentantka.

Trému mění v energii

Vstup do reprezentačního týmu je pro Lauru Kopfstein velkou motivací. „Je to pro mě samozřejmě velká čest být zařazena do reprezentačního družstva. Dělám maximum, abych se připravila a ukázala, co ve mně je. S ostatními gymnastkami z týmu se vzájemně podporujeme. Někdy cítím trému i nervozitu před závodem, ale snažím se ji přeměnit v energii, abych podala co nejlepší výkon,“ svěřila se čtrnáctiletá karlovarská sportovkyně.

Moderní gymnastice by chtěla Laura být věrná i v dalších letech. „Ráda bych se věnovala gymnastice i v budoucnu a třeba i trénovala mladší gymnastky, pokud mi to čas během studia dovolí,“ přeje si Laura Kopfstein a doplňuje, že její úspěch by se neobešel bez podpory rodiny a jejích trenérů.

„Chtěla bych moc poděkovat své rodině za neustálou podporu a víru ve mě. Také děkuji trenérům oddílu TopGym Karlovy Vary a TJ Sokol Hodkovičky za jejich vedení, motivaci a rady, které mi pomáhají růst. Bez vás bych to nezvládla.“

Motivace pro další děti a rodiče?

Zařazení Laury Kopfstein do juniorské reprezentace je pomyslným dárkem pro místní klub moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary, který v příštím roce oslaví deset let své samostatné existence.

„Věřím, že tento úspěch, který aktuálně korunuje naše desetileté úsilí, bude jen jedním v řadě, a budeme dosahovat dalších historických milníků. Pro vedení našeho klubu je to potvrzení toho, že naše filozofie i cesta, po které kráčíme, je správná,“ řekl Jiří Herian, předseda klubu TopGym Karlovy Vary.

„Současně je to pro nás závazek a velká výzva k dalším metám, které nás mohou čekat. Úspěch je o to cennější, že se jedná o první karlovarskou moderní gymnastku, která trénuje v reprezentaci, aniž by se stěhovala a přestupovala do Prahy či jinam. Je to zároveň satisfakce za to, že zůstáváme stále věrni našemu kraji, i přes to, že jeho strukturální problémy dopadají i na naši každodenní činnost,“ doplnil. Úspěch Laury by podle něj mohl být motivací pro další děti i jejich rodiče.

„Budeme rádi, když si z příběhu Laury vezmou ponaučení rodiče, kteří častěji, než je zdrávo, hledají různé zkratky a rychlé výsledky. Opravdový úspěch však nemůže existovat, pokud není dosažen za cenu překonání mnoha překážek a sama sebe,“ dodal Herian. Ten je přesvědčen, že i z Karlových Varů se dá dosáhnout mimořádných sportovních úspěchů.

„Věřím, že do budoucna bude takových příběhů více a hlavně že sportovci najdou pro své odhodlání podporu z veřejných i soukromých zdrojů, bez kterých to nikde nejde. Mohu být jen hrdý na to, že skvělý tým našeho klubu dokázal, že i takzvaný malý sport může dosáhnout impozantních výsledků. Pomyslné členění na malé a velké sporty je jen v hlavě a limituje pouze ty, kteří nemají dostatek odvahy a vizí,“ myslí si předseda.

„Jménem TopGym Karlovy Vary jsem rád, že důvěra a podpora, kterou nám celou dobu poskytují kraj i město a nadšení sponzoři, je prokazatelně účelně využita, a přináší své plody. Proto jim patří poděkování, stejně jako všem našim trenérkám i závodnicím, které svými výsledky více než důstojně reprezentují náš region,“ uzavřel předseda klubu Jiří Herian.